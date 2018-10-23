Guardian: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi köşeye sıkıştırdı

Chulov'un analizinde, Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed'in Kaşıkçı cinayeti üzerinden karşı karşıya gelişi işleniyor:

Makalede bugün iki liderin yaklaşık aynı saatlerde konuşma yapacağı, Prens Muhammed'in Suudi Arabistan yatırım zirvesinin açılışında konuşacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama yapacağı aktarılıyor.

Analiz şöyle devam etti:

"Erdoğan sözüne sadık kalırsa Türkiye'nin topladığı ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı öldürmeyi planladığını gösteren kanıtların çoğu açıklanacak: Resimler, video ve hatta Kaşıkçı'nın ölümünü belgeleyen bir ses kaydı.

"Bu sefer bürokratları değil Erdoğan'ın kendisi adını ortaya koyacak."

'TECRÜBELİ TÜRK LİDER KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ'

"Yatırım zirvesi yaklaşırken Suudi Arabistan'da sarayın bazı odalarını panik sarmış durumda. Erdoğan Suudileri tam da istediği gibi köşeye sıkıştırdı. Hiçbir zaman 33 yaşındaki prense yakın hissetmeyen tecrübeli Türk lider krizi fırsata çevirdi.

"Bu iki liderin Orta Doğu için çok farklı vizyonları var. Erdoğan hem ülkesinde hem de sınırlarının ötesinde siyasal İslam'ı savundu. Özellikle Mısır'da eski başbakan Muhammed Mursi'nin iktidara gelmesi ve düşmesinin ardından Türkiye Katar ile yakınlaştı. Mursi'nin düşüşünün ardından kaçanlara kapılarını açtı ve Suudi Arabistan ile müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü Müslüman Kardeşler'i savundu.

"Fakat bölgesel güç ve etki mücadelesinde kaybeden taraf oldu.

"Öte yandan Prens Muhammed ise Suudi Arabistan'ı baştan aşağı yenilemeye girişti. Mursi iktidardan düştükten sonra Suudi Arabistan, Mısır ve BAE üçlüsü kazanan tarafta oldu.

"Erdoğan için Kaşıkçı cinayet tarihi bir an oldu. Riyad'ın müttefiklerinin bile tepkisini çeken zalim bir eylem, ona durumu tersine çevirme şansı sundu."

