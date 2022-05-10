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Guardiola'dan Haaland için açıklama geldi! Transferi bitiyor mu?

10.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Erling Haaland ile ilgili açıklamalar yaptı. Guardiola, "Sizlere Haaland ile ilgili bir şeyler söylemeliyim ama Dortmund ve Manchester City yöneticileri transfer tamamen bitmeden önce bir şey söylememem gerektiğini ilettiler. Bu nedenle üzgünüm." açıklamasını yaptı.

Guardiola'dan Haaland için açıklama geldi! Transferi bitiyor mu?
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kısa süre içerisinde transferinin açıklanması beklenen Erling Haaland ile ilgili soruya yanıt verdi.

BİTTİĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ

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İspanyol teknik adam, "Sizlere Haaland ile ilgili bir şeyler söylemeliyim ama Dortmund ve Manchester City yöneticileri transfer tamamen bitmeden önce bir şey söylememem gerektiğini ilettiler. Bu nedenle üzgünüm." açıklamasını yaptı. Pep Guardiola'nın bu açıklaması, artık transferin sona geldiğinin sinyali oldu.

"HAALAND TEK BAŞINA KURTARAMAZ"

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Haaland ile ilgili soruları isim vermeden cevaplayan Guardiola, yeni golcüsü üzerinde baskı olmaması adına "Kadromuzda bir 9 numaramız var, Gabriel Jesus. Akademiden gelen yeni oyuncularımız da olacak. Yeni bir transfer de olacak. Ancak, sahip olduğumuz gol problemini tek bir forvetin gelip çözmesini bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY, DORTMUND'A HABER VERDİ

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Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund yönetimi ile görüşen Erling Haaland, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini iletti. Bu görüşmenin ardından Alman ekibine ulaşan Manchester City kurmayları, transferi sonlandırmaya hazır olduklarını bildirdi.

Söz konusu haberde, Manchester City CEO'su Ferran Soriano'nun, Borussia Dortmund teknik direktörü Hans-Joachim Watzke'yi arayarak Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kullanacaklarını söylediği belirtildi.

TEK SEFERDE 75 MİLYON EURO

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Manchester City, sözleşmede yer alan özel bir madde sebebiyle 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini taksitle ödeyemeyecek. Ödemenin tamamı tek seferde yapılacak. İmzaların önümüzdeki hafta atılması ve resmi açıklamaların aynı hafta içinde yapılması bekleniyor.

Norveçli golcünün Borussia Dortmund ile devam eden mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu.

HAALAND NE KADAR KAZANACAK?

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Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Erling Haaland'ın yeni takımında yıllık 27 milyon Sterlin kazanacağı tahmin ediliyor. Bahsi geçen rakamın resmiyet kazanması durumunda 21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olacak.


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