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Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı’nı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı’nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı’nı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Jimmy Morales, “Sıfırdan başlayıp, 42 ay gibi çok kısa bir zamanda, hiçbir beklenti vermeyen bir yerin böylesine bir havalimanına dönüşmesi gerçekten de çok etkileyici” dedi.
Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, eşi Patricia de Morales ile birlikte saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı başta olmak üzere İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ersan Dikili ve İGA yöneticileri tarafından karşılanan Jimmy Morales, iç ve dış hat terminal binaları ile operasyon merkezini gezerek incelmelerde bulundu. Yetkililerden havalimanın inşaat sürecinden uçuş operasyonlarına kadar bilgi alan Morales, daha sonra yeni havalimanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Çok kısa bir zamanda böylesine bir havalimanı çok etkileyici"
İstanbul Havalimanı’ndan çok etkilendiğini kaydeden Jimmy Morales, "Sıfırdan başlayıp, 42 ay gibi çok kısa bir zamanda, hiçbir beklenti vermeyen bir yerin böylesine bir havalimanına dönüşmesi gerçekten de çok etkileyici. Kış mevsiminde bin 200, yaz mevsiminde ise bin 800 günlük uçuş gerçekten inanılmaz rakamlar. Gerçekten çok etkilendik. Bütün proje tamamlandığında, 6 pist kullanıma girdiğinde çok daha fazlasının olacağını söylemeye bile gerek yok herhalde" diye konuştu.

“Güneşin doğuşunu camilerin arkasından seyrettim, çok etkileyiciydi”
İstanbul’a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini kaydeden Devlet Başkanı Morales, "İstanbul hakkında çok iyi şeyler duymuştum. Gelip gördükten sonra, özellikle havalimanını gördükten sonra çok daha fazla etkilendim. 4 oğlum var. Oğullarımı aradım ve hepsine, ’hepimiz birlikte İstanbul’a gelmek zorundayız’ dedim. Hem tarihi hem kültürel açıdan çok güzel ve zengin bir şehir. Boğaza karşı yemek yedim ve manzaraya doyamadım. Güneşin doğuşunu camilerin arkasından seyrettim, çok etkileyiciydi " dedi.
Türkiye ve Guatemala arasında direkt uçuşlar için bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soruya Jimmy Morales, "Aslında buraya gelmemin sebeplerinden biri de buydu. Kendi hava yolu şirketlerimizle, havacılık sistemimiz dahilinde direkt uçuş yapabilir miyiz? Evet, bu çalışmaları başlatmayı çok isteriz” dedi.
Açıklamanın ardından konuk Devlet Başkanı Morales, bir müddet daha havalimanını gezip sonra uçağına binerek ülkesine gitti.

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