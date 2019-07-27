Anlaşmanın Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.Guatemala tartışmalı "güvenli ülke" sözleşmesini imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleşen imza töreninde anlaşmanın "güvenlik ve hukuki yollarla sığınma talebinde bulunanlar" için bir "örnek" teşkil edeceğini ve sığınma konusunda yaşanan sahtekarlıkları durduracağını söyledi.

Anlaşmayı Guatemala İçişleri Bakanı Enrique Degenhart ve ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, ABD Başkanı Trump'ın da hazır bulunduğu buluşmada imzaladı. McAleenan anlaşmanın Ağustos ayında yürürlüğe gireceğini söyledi. Ancak sözleşmeyle ilgili henüz açıklığa kavuşturulmamış birçok nokta olduğu belirtiliyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Guatemala'nın artık "güvenli üçüncü ülke" kabul edildiği belirtildi. Yani gelecekte diğer ülkelerden ABD'ye ulaşmak için yola çıkan sığınmacılar Guetamala'da sığınma başvurusu yapmak durumunda olacak. Ancak bu durumun muhtemelen sadece El Salvador ve Honduras'tan gelen kişileri etkileyeceği tahmin ediliyor.