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Guatemala "güvenli ülke" sözleşmesini imzaladı

27.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

ABD ile Guatemala arasında tartışmalı "güvenli üçüncü ülke" anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.Guatemala tartışmalı "güvenli ülke" sözleşmesini imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleşen imza töreninde anlaşmanın "güvenlik ve hukuki yollarla sığınma talebinde bulunanlar" için bir "örnek" teşkil edeceğini ve sığınma konusunda yaşanan sahtekarlıkları durduracağını söyledi.

Anlaşmayı Guatemala İçişleri Bakanı Enrique Degenhart ve ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, ABD Başkanı Trump'ın da hazır bulunduğu buluşmada imzaladı. McAleenan anlaşmanın Ağustos ayında yürürlüğe gireceğini söyledi. Ancak sözleşmeyle ilgili henüz açıklığa kavuşturulmamış birçok nokta olduğu belirtiliyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Guatemala'nın artık "güvenli üçüncü ülke" kabul edildiği belirtildi. Yani gelecekte diğer ülkelerden ABD'ye ulaşmak için yola çıkan sığınmacılar Guetamala'da sığınma başvurusu yapmak durumunda olacak. Ancak bu durumun muhtemelen sadece El Salvador ve Honduras'tan gelen kişileri etkileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan McAleenan anlaşmada "güvenli üçüncü ülke" ifadesinin yer almadığını belirtti. Trump Guatemala'nın söz konusu anlaşmayı imzalamasını hızlandırmak için ülkeyi seyahat yasağı ve gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Buna karşılık Guatemala Anayasa Mahkemesi ise parlamentonun onayı olmadan ülkeyi "güvenli üçüncü ülke" statüsüne sokacak bir anlaşmanın imzalanamayacağına hükmetmişti.

AFP/BW,BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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