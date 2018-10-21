Guatemala-Meksika sınırında mahsur kalan göçmenler

CIUDAD HIDALGO (AA) - Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan ve dün Guatemala'nın Meksika sınırına dayanan göçmenlerden yaklaşık 2 bini, iki ülkeyi ayıran Suchiate Nehri'ni yüzerek veya salla aşarak Meksika tarafına geçmeyi başardı.

Meksikalı yetkililerin ülkeye düzensiz girişlerine izin vermemek için gösterdiği çabaya rağmen 2 bin civarında göçmen Meksika tarafına geçti ve bazıları ABD'ye gitmek üzere yola koyuldu.

Meksika İçişleri Bakanlığı ise sınırda Honduraslılar arasından 640 mülteci talebi aldıklarını açıkladı. Bakanlık, otobüslerle sığınma merkezine taşınan, gıda ve tıbbi yardım sağlanan göçmenlerin fotoğraflarını da yayınladı.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales'in göçmen hareketi üzerine yaptığı acil toplantıda, Guatemala'ya son bir haftada 5 bin 400 göçmenin giriş yaptığı duyuruldu.

Dün Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.