HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Guatemala’da askeri polis ile göçmenler arasında arbede

Guatemala’da askeri polis ile göçmenler arasında arbede

17.01.2021 21:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guatemala’da askeri polis ile ABD’ye gitmeye çalışan göçmenler arasında arbede yaşandı.

Guatemala’da askeri polis ile ABD’ye gitmeye çalışan göçmenler arasında arbede yaşandı. Askeri polis, göçmenlere gaz bombası ve cop ile müdahale etti.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın, Başkan Donald Trump’ın göç politikalarını değiştireceğini duyurmasının ardından Orta Amerika ülkesi Honduras’tan binlerce kişi ABD’ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Cuma günü tüm müdahalelere rağmen Guatemala sınırını geçen Honduraslı 7 binden fazla göçmen, Meksika’ya doğru ilerliyordu. Guatemala’nın göçmenlik otoritesi son iki gün içinde 7 ila 8 bin göçmenin Honduras’tan, Guatemala’ya girdiğini açıklamıştı. Göçmenlerin toplam sayısı hakkında net bilgi bulunmazken, göçmenler askerlerle karşı karşıya gelmemek için küçük gruplara ayrılmıştı.

Son açıklamanın ardından Honduras ile Guatemala arasındaki Florido sınır noktasını geçen binlerce göçmen dün öğleden sonra Chiquimula’daki Vado Hondo’daki askeri kontrol noktasında toplanmaya başladı. Guatemala göçmenlik dairesine göre, geceyi bölgede geçiren yaklaşık 6 bin kişilik göçmen grubuna, 3 bin kişilik bir grup daha eklendi. Günün erken saatlerinde ise iki grup bir araya gelerek kontrol noktasında toplandı. Kontrol noktasında belgeleri istenen göçmenlerden korona virüs (Covid-19) test sonucu negatif olanların yola devam edebilecekleri ifade edildi. Göçmenlerden bazılarının geçişine izin verilmemesinin ardından Guatemala askeri polisi ile göçmenler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede askeri polis, göçmenlere gaz bombası ve cop ile müdahale ederek, bölgede kontrolü yeniden sağladı.

Guatemala Göç Enstitüsü (IGM) Sözcüsü Alejandra Mena yaptığı açıklamada, "Göçmenler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonucunda birkaç yaralı olduğu rapor edildi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Covid-19 salgını nedeniyle ağırlaşan ekonomik şartların yanı sıra şiddet, yoksulluk ve son dönemde bölgeyi vuran iki güçlü kasırganın da yeni göç kervanları kurulmasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, Honduras’tan ülkeye giren yaklaşık bin göçmenin Meksika’ya doğru ilerlemeye çalışırken geri gönderildiğini aktardı. Güney sınırındaki kontrollerini sıkılaştıran Meksika hükümeti ise, Guatemala’nın egemenliğini ihlal eden göçmenlere karşı sıkı ve sorumlu davranmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralıKonya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarında yüz yüze eğitime bir gün ara

Zonguldak'ta yüz yüze eğitime bir gün ara

'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü

Delilleri karartmak isteyen şüpheli suçüstünde yakalandı

Ziya Selçuk: 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Gelecek Partili İl Başkanı tutuklandı

Antalya'da namaz kılmak için girdiği camiye giren kişi mahsur kaldı

Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.