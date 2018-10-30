Guatemala'da eski içişleri bakanı tutuklandı

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da eski İçişleri Bakanı Carlos Vielmann tutuklandı.

Birleşmiş Milletler destekli bir yolsuzlukla mücadele komisyonu ile ortak çalışma yürüten Guatemalalı savcıların talimatıyla, eski İçişleri Bakanı Carlos Vielmann ve 2004-2008 yıllarında yaptığı bakanlık döneminden bazı yetkililerin tutuklandığı belirtildi.

Elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirilen Vielmann, gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklanma nedenini bilmediğini iddia etti.

Tutuklananlar arasında eski üst düzey emniyet yetkilisi Stu Velasco'nun da bulunduğu kaydedildi.

Adı açıklanmayan bir müfettiş, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, davanın, Vielmann'ın görevde olduğu dönemde mahkumların yargısız infaz edildiği iddialarıyla ilgili olduğunu söyledi.

