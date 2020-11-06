Guatemala’da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150’yi aşması bekleniyor

Eta Kasırgası’nın etkili olduğu Guatemala’da hayatını kaybedenlerin sayısının 150’yi aşması bekleniyor.

Eta Kasırgası’nın vurduğu Orta Amerika ülkesi Guatemala’da meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Guatemala’da kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetmişti. Guatemala Ordu Sözcüsü Ruben Tellez yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgelerinden Alta Verapaz’da bulunan Queja köyündeki 150 evin toprak kayması nedeni ile yıkıldığını aktardı. Tellez, Queja köyü çevresindeki bölgede on yıl önce bir yol geçidinde büyük bir heyelan meydana geldiğini ve düzinelerce insanın ölümüne yol açtığını hatırlattı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yaptığı açıklamada, Queja köyündeki ölü ve kayıp sayısının 150’den fazla olduğunu tahmin ettiklerini ve bölgedeki can kaybının artabileceğini ifade etti. Giammattei önceki açıklamalarında ise, kötü havanın kurtarma çalışmalarını engellediğini ve ülkenin arama-kurtarma çalışmaları için yalnızca bir tane helikopteri olduğunu aktarmıştı. Devlet Başkanı Giammattei, “Ulaşamadığımız ve mahsur kalan pek çok insan var" ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal Risk Yönetim Sistemi (SINAGER) Bakanı Max Gonzalez, yaklaşık 4 bin kişinin şu ana kadar kurtarıldığını açıkladı.