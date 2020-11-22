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Guatemala’da göstericiler Kongre binasını basıp ateşe verdi

22.11.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da 2021 yılı ulusal bütçesinin veto edilmesini talep eden ve devlet başkanını protesto eden göstericiler, Kongre binasını basıp ateşe verdi.Guatemala City’de Ulusal Kültür Sarayı’nın bulunduğu tarihi merkezde toplanan protestocular, 2021 yılı ulusal bütçesinde eğitim ve sağlık hizmetleriyle ilgili yapılan kesintiler nedeniyle Devlet Başkanı Alejandro Giammattei’nin istifasını istedi.

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da 2021 yılı ulusal bütçesinin veto edilmesini talep eden ve devlet başkanını protesto eden göstericiler, Kongre binasını basıp ateşe verdi.
Guatemala City’de Ulusal Kültür Sarayı’nın bulunduğu tarihi merkezde toplanan protestocular, 2021 yılı ulusal bütçesinde eğitim ve sağlık hizmetleriyle ilgili yapılan kesintiler nedeniyle Devlet Başkanı Alejandro Giammattei’nin istifasını istedi. Bütçenin veto edilmesini isteyen bir grup eylemci taşlar ve sopalarla zorla Kongre binasına girdi. Kongre binasına giren göstericiler polisle çatıştı. Polis göstericileri binadan kısa sürede çıkarırken, itfaiyeciler de alevleri söndürdü.
Polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çatışma sırasında çok sayıda itfaiye ve gazeteci, polisin kullandığı gazdan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.
Devlet Başkanı Giammattei göstericileri binaları tahrip etmekten kaçınmaya çağırarak şiddet uygulayanların en sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Giammattei, "Yasaya uygun olarak gösteri yapma hakkınız olduğunu yineliyorum. Ancak kamuya veya özel mülkiyete zarar vermenize izin veremeyiz. Bu suç eylemlerine katılımı kanıtlanan her kimse yasanın tüm ağırlığını hissedecektir" dedi.
Kongre merkezine birkaç yüz metre mesafede bulunan Plaza de la Constitucion’da düzenlenen diğer bir barışçıl protesto gösterisi ise olaysız sonuçlandı.

2021 bütçesi gerilimi artırdı
Çarşamba sabahı Guatemala Kongresi 2021 yılı ulusal bütçe tasarısını onayladı. Bütçede COVID-19 hastalarının bakımı, eğitim, insan hakları için mücadele, yetersiz beslenmeye karşı mücadele için fonlarda kesintiye gidildiği için halk, Kongre tarafından onaylanan 12,7 milyar dolarlık bütçeye karşı çıktı.

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