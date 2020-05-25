Guatemala'nın beyaz bayrakları salgının ölümcül yan etkisine işaret ediyor: Açlık

Reyes, 37, donut ve pasta satıyordu ancak çalıştığı dükkân salgında kapanınca Reyes kirasını ödemekte ve iki çocuğunu beslemekte zorluk yaşıyor.

Bu bir teslimiyet sembolü değil, aksine koronavirüs kısıtlamaları süresinde ülkenin resmi olmayan ekonomisinin kötüleşip durduğunu ifade ediyor.

O zamandan beri beyaz bayraklar ülke çapında yaygın bir hale geldi. Halkın ihtiyaçları renklere yansıdı; beyaz açlık anlamında, kırmızı ise ilaç için, siyah, sarı veya mavi bir kadının, çocuğun ya da yaşlı bir insanın şiddet tehlikesinde olduğu anlamına geliyor.

77 yaşındaki Parezo Sánchez ailesini destekleyebilmek için 13 yıldır Guatemala Şehri'nin şehir merkezinde ayakkabı parlatıyor. Ancak şimdi sokaklarda elinde beyaz bayrak tutuyor.

"Artık hiçbir iş yok. Çok üzgünüm ve acı içindeyim. Fakat eve gitmek istemiyorum çünkü aileme yemek sağlamak için bir çözümüm yok." diyor.

Guatemala koronavirüsten 2512 enfeksiyon ve 48 ölüm bildirdi. Ancak ekonomik çöküş milyonları etkiledi.

Reyes ve Sánchez gibi yaklaşık %70 Guatemalalı düzensiz kayıt dışı ekonomide, günden güne yaşayan güvencesi olmayan bir yaşam sürüyor.

Başkan Alejandro Giammattei hükümeti tarafından, toplu taşımanın askıya alınması ve günlük sokağa çıkma yasağı da dâhil olmak üzere virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler, yoksulluk içinde yaşayanları en sert şekilde vurdu.