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Guatemala'nın yeni Devlet Başkanı Alejandro Giammattei

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 58 oy alan Alejandro Giammattei, ülkenin 51'inci devlet başkanı olacak - Giammattei: - "Halkla iç içe, ülkemizin yeniden inşası için ne yapması gerektiğini bilen, kutuplaşmış bir ülke haline geldiğimizi fark eden bir devlet başkanı görecekler"

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda, geçerli oyların yüzde 58'ini alan Alejandro Giammattei, ülkenin 51'inci devlet başkanı olacak.

Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) açıkladığı seçim sonuçlarına göre, Vamos Partisi lideri Alejandro Giammattei seçimin ikinci turunda geçerli oyların yüzde 58,8'ini kazandı.

Katılım oranının yaklaşık yüzde 41'de kaldığı seçimlerde, Giammattei'nin rakibi Umut Birliği Partisi lideri Sandra Torres ise yüzde 41 oy aldı.

Ülkede 16 Temmuz'da düzenlenen ilk seçimde Torres'in gerisinde kalan Giammattei, ikinci turda galip oldu.

Önceki seçimlerde 3 farklı partiden aday olan ancak ilk defa başkanlık görevine gelen 63 yaşındaki Giammattei, 14 Ocak 2020'de başkanlık yemini ederek ülkenin 51. devlet başkanı olarak göreve başlayacak.

- "Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakmanın vaktidir"

Giammattei, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Benim için mütevazı Guatemala vatandaşı için ülkenin devlet başkanı olmak çok büyük bir onur olacak." ifadesini kullandı.

Halka yakın bir devlet başkanı olacağını vurgulayan Giammattei, "Halkla iç içe, ülkemizin yeniden inşası için ne yapması gerektiğini bilen, kutuplaşmış bir ülke haline geldiğimizi fark eden bir devlet başkanı görecekler. Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakıp yalnızca farklı bir Guatemala inşa etmenin vaktidir." diye konuştu.

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