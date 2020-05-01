Guatemala'ya Dönen Gurbetçiler Tehdit Algısı Yaratıyor

Bugüne kadar 599 Corona virüsü vakasının görüldüğü ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Orta Amerika ülkesi Guatemala’da vakaların özellikle ABD ve Meksika’dan geri dönen gurbetçilerden dolayı artması, vatandaşların gurbetçilerden virüs kapma endişesi yaşamasına neden oluyor.

Ülkede gurbetçilere karşı tehdit algısı, bazı bölgelerde tehlikeli noktalara ulaşabiliyor. Örneğin, Nisan ayının ortasında ABD’den sınır dışı edilerek ülkesine geri dönen 19 yaşındaki Carlos Cumes, ülkesine döndükten sonra yapılan testlerde negatif çıkmış ve Guatemala Sağlık Bakanlığı’nca kendisine virüs taşımadığına dair bir belge verilerek evine gönderilmişti. Ancak onun için işler hiç de beklendiği gibi gelişmedi. Carlos, Reuters’a verdiği demeçte, ailesinin yaşadığı ve nüfusun çoğunluğunu Maya yerlilerinin oluşturduğu Santa Catarina Palopo beldesine döndüğünde, yerel bir televizyon kanalının canlı yayın yaparak kendisini potansiyel bir tehdit gibi lanse ettiğini söylüyor.

Carlos evine doğru yürürken kalabalık bir güruh tarafından yol boyunca bölgeye virüs getirmekle suçlandığını söylüyor. Hemen orayı terk etmemesi halinde evini ailesiyle birlikte yakacakları tehdidi alması üzerine Carlos, oradan kaçarak uzaklaşmak zorunda kalmış. Carlos, “Ülkede her geçen gün yurtdışından dönenlere yönelik korku artıyor” diyor.