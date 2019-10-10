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"Guatr hastalarında gözler risk altında"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

GÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Konuk: - "Zehirli guatrı bulunan hastaların yaklaşık yüzde 5'inde görmeyi tehdit eden tiroid oftalmopati bulunduğu belirlendi" - "Uygun tedavi sürecinin yönetilemediği olgularda tablo ilerleyerek göz sinirini etkiler ve kalıcı görme kaybı ve körlükle sonuçlanabilen klinik bulgular izlenir"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Konuk, halk arasında "zehirli guatr" olarak tanımlanan Graves hastalarında gözlerde tutulum olabildiğini, bu durumun uygun tedavi sürecinin yönetilemediği durumlarda kalıcı görme kaybı ve körlükle sonuçlanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Konuk, Dünya Görme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın temasının "Önce Görme" olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye'de oldukça yaygın görülen hastalıklardan birinin tiroid olduğunu anlatan Konuk, halk arasında "zehirli guatr" olarak bilinen Graves hastalarında göz tutulumuna "tiroid oftalmopati" ismi verildiğini ifade etti.

Konuk, "Türkiye'nin yer aldığı Avrupa Graves Oftalmopati Grubu'nun yaptığı çalışmalarda, zehirli guatrı bulunan hastaların yaklaşık yüzde 5'inde görmeyi tehdit eden tiroid oftalmopati bulunduğu belirlendi." dedi.

- Göz çıkıklığına dikkat

Bunun genellikle guatr rahatsızlığı başladıktan sonra ilk 1 yıl içinde gözlerde kızarıklık ve sulanma, özellikle sabahları daha belirgin kapak şişliği ve kızarıklığıyla kendini gösterdiğini anlatan Konuk, bu şikayetlerle hekime başvuranlara guartr hastalığına bağlı göz tutulumu tanısı konulduğunu dile getirdi.

Konuk, tiroid oftalmopatinin, göz çıkıklığı, gözlerde açılma, irileşme, şaşılık ve çift görme gibi bulgulara neden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hastalar göz ve endokrinoloji hekimlerince değerlendirilerek bulgularına göre ilaçlar veya ışın tedavisi gibi tedavi protokollerine alınır. Bu şekilde tiroid testlerinin normale getirilmesi, göz bulgularının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Uygun tedavi sürecinin yönetilemediği olgularda tablo ilerleyerek göz sinirini etkiler ve kalıcı görme kaybı ve körlükle sonuçlanabilen klinik bulgular izlenir. Bu dönemde ilaçlarla tedavi edilemeyen olgularda cerrahi tedaviler gündeme gelir. Guatr hastalığına veya göz bulgularına yönelik cerrahi tedaviler uzman hekimlerce değerlendirilir."

Prof. Dr. Konuk, guatr hastalığına bağlı izlenen ve önlenebilir körlük sebebi olan göz tutulumu konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Göz sağlığı guatr

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