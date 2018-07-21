Guatr Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Adem elmasının hemen altında, boynun kök kısmında yer alan, kelebek biçimindeki oluşumlar tiroit bezleridir. Guatr nedir? Bu tiroit bezlerinin şişerek büyümesi sonucunda guatr adı verilen hastalık ortaya çıkar. Öksürüğe ve yutkunma zorluğuna sebep olan guatr, çoğunlukla ağrısız bir hastalıktır. Tiroit bezlerindeki bu şişme eğer küçük orandaysa ve oluşan guatr başka olumsuz bir duruma sebebiyet vermiyorsa genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Guatr Neden Olur? Tiroit bezleri, tiroksin (T-4) ve triiyodotironin (T-3) adı verilen iki önemli hormonu üretmekle görevlidir. Bu hormonlar, vücutta kan akışını kontrol ederek metabolizmayı güçlendirir. Vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat ve yağ oranını koruyarak vücut ısısını, kalp ritmini ve ihtiyaç duyulan protein miktarını kontrol eder. Bu hormonların yeterli miktarda üretilmemesi guatr oluşumuna neden olabileceği gibi, başka bir sebeple oluşan guatr da bu hormonların üretilmesini engelleyebilir. 1. İyot eksikliği

Tiroit hormonlarının üretilmesinde son derece önemli olan iyot çoğunlukla, deniz suyu ve kıyı kesimlerinde yer alan topraklarda bulunur. Günümüzün dünyasında kıyıdan uzak, iç kesimlerde ya da deniz seviyesinden yüksek yerlerde yaşamak zorunda kalan insanlarda çoğunlukla iyot eksikliği görülür. Bu da, daha fazla iyot üretmeye çalışan tiroit bezlerinin büyüyerek guatr oluşturmasına sebep olur. İyot eksikliği, kabak, brokoli ya da karnabahar gibi hormon önleyici gıdaların yer aldığı diyetler uygulanırsa daha da artar.

2. Zehirli guatr hastalığı (Graves hastalığı)

Guatr bazen, tiroit bezinin çok fazla tiroit hormonu üretmesiyle (hipertiroit) ortaya çıkar. Graves hastalığında, bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorlar, yanlışlıkla tiroit bezine saldırarak aşırı miktarda tiroksin üretimine sebep olurlar. Bu uyarım tiroit bezinin şişmesine neden olur. 3. Hashimoto hastalığı

Graves hastalığının tam tersi bir durum olarak, hashimoto hastalığında guatr, tiroid bezinin gereğinden az çalışması (hipotiroit) durumunda ortaya çıkar. İki hastalıkta da guatrın kaynağı bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanır. Ancak hashimoto hastalığında tiroit bezinin çok çalışmasına sebep olmak yerine dokusal zarar yaratarak daha az hormon üretmesine neden olur. Düşük hormon seviyesini algılayan hipofiz bezi, tiroit bezini daha fazla uyararak, bezin şişmesine sebebiyet verir. 4. Multinodüler guatr

Tiroit bezinde birden fazla nodül bulunmasına tıp dilinde multinodüler guatr adı verilir. Multinodüler guatrda, katı ya da içi sıvı dolu hallerde oluşan nodül topakçıkları tiroit bezinin iki yanında oluşup bezin şişmesine sebep olurlar.

5. Soliter tiroit nodülü

Bu vakada da nodül, tiroit bezinin tek bir kanadında oluşur ve yine aynı şekilde bezin şişmesine neden olur. Nodüller çoğunlukla zararlı kanser hücresi barındırmaz ve kansere sebep olmaz ancak kontrol altında tutulmaları ya da ihtiyaç duyulması halinde alınmaları gerekir. 6. Tiroit kanseri

Nodüle bağlı gelişen guatr vakalarının bazılarında, nodüller kansere sebep olabilir. Ancak bu durum çok düşük bir ihtimaldir. Doktorlar şüpheli bir durumda, tiroit bezinden biyopsiyle bir parça alarak incelemeye gönderir ve çıkan sonuca göre bir yol haritası belirlenir. 7. Hamilelik

İnsan koryonik gonadotropin (HCG) olarak bilinen hormon, kadınlarda hamilelik döneminde üretilir. Yumurtayı besleyen ve sonrasında uterus duvarına tutunan hücreler tarafından oluşturulan koryonik gonadotropin hormonu, tiroit bezinin şişmesine sebep olabilir. 8. Guatrojen besinler

Guatr hastalığı ülkemizde en yaygın Karadeniz Bölgesi’nde görülmektedir. Bunun nedeni yöresel olarak, guatrojen bir sebze olan karalahananın çok tüketilmesidir. Karalahananın yanı sıra, yer fıstığı, soya fasulyesi, turp, şalgam, ıspanak gibi guatrojen besinlern tüketilmesi de tiroit bezlerinde şişmeye neden olur.

Guatrın Belirtileri Nelerdir? Guatr yan etkileri olmayan ve çoğunlukla herhangi bir fiziksel belirtiye sebep olmayan bir hastalıktır. Özellikle hafif vakalarda tiroid bezindeki bu şişlik bir sorun yaratmaz. Ancak ilerleyen bazı guatr durumlarında: Boyun kökünde, makyaj yaparken ya da tıraş olurken belirgin hale gelen şişlik

Gırtlakta sıkılma hissi

Aşırı terleme

Horlama

Sinirlilik

Adet düzensizliği

İştahta artış ya da iştahsızlığa bağlı ani kilo alımı ve kilo kaybı

Öksürük

Ses kısıklığı

Yutkunurken ve nefes alırken zorluk gibi semptomlarla kendini belli eder. Guatr Nasıl Anlaşılır? Guatr hastasılığının teşhisi için bir endokrinoloji doktoruna görünülmesi gerekir. Burada doktorun, boğaz bölgesine elleriyle yapacağı muayenenin ardından hastanın şikayetleri dinlenir. Guatrın kaynağını bulabilmek için doktor, bazı testler ister. 1. Hormon testi

Kan testi sayesinde tiroid bezinizin ürettiği hormon miktarına bakılır ve tiroid bezinin dengeli miktarda hormon üretip üretmediği gözlemlenir. 2. Ultrasonografi

Hamilelikte yaygın olarak kullanılan ultrosonografiyle boğaz ve gırtlak bölgeniz incelenerek tiroid bezinizin büyüklüğüne, nodül oluşup oluşmadığına bakılır. 3. Antikor testi

Antikor testinde, kanda bulunan antikorların sayımı gerçekleştirilir ve guatrın sebebinin fazla miktardaki antikordan kaynaklı olup olmadığı anlaşılır. Guatr Nasıl Tedavi Edilir? Guatr tedavisi, guatrın boyutuna, kişide başka sorunlara sebep olup olmadığına ve belirtilerine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle guatr nasıl geçer sorusuna birden fazla cevap vermek mümkündür. Eğer guatrın boyutu küçükse, tedaviye gerek duyulmaz ancak büyümesi ihtimaline karşı düzenli kontrol gerektirir.