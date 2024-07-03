Guatr nedir, belirtileri nelerdir? Guatr ne gibi ağrılar yapar?

Tiroid bezi sağlığı ve guatr, genel sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Erken teşhis ve uygun tedavi, tiroid hastalıklarının yönetiminde kritik rol oynar. Tiroid bezi sağlığını korumak için dengeli bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzı önemlidir. Yeterli iyot alımı sağlanmalı, stresten kaçınılmalı ve düzenli tıbbi kontroller yapılmalıdır. Özellikle ailede tiroid hastalığı öyküsü olan kişilerin, tiroid fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi önerilir.
Guatr, tiroid bezinin anormal şekilde büyümesiyle karakterize edilen bir durumdur. Tiroid bezi boyunda şişlik olarak görülebilir ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Guatr, tiroid hormon üretiminde dengesizliklerden kaynaklanabilir ve hem hipertiroidizm hem de hipotiroidizm ile ilişkilendirilebilir.
Guatrın belirtileri, tiroid bezinin büyüklüğüne ve hormon üretim seviyelerine bağlı olarak değişebilir. Guatr genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz, ancak boynunuzda bir şişlik fark edebilirsiniz. Guatr'ın diğer belirtileri arasında yorgunluk, zayıflık, cilt kuruluğu, saç dökülmesi ve ses kısıklığı yer alabilir. Guatr olduğumuzu nasıl anlarız sorusuna şu yanıtları verebiliriz:
Zehirli guatr, Graves hastalığı olarak da bilinen ve tiroid bezinin aşırı miktarda hormon üretmesine neden olan bir otoimmün hastalıktır. Bu durum, metabolizmanızın hızlanmasına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Zehirli guatr belirtileri şunlardır:
Guatr genellikle ağrı yapmaz. Ancak, bazı durumlarda guatr ağrıya neden olabilir. Bu ağrının nedeni, guatrın büyüklüğü ve konumuna bağlıdır. Guatr şu nedenlerle ağrı yapabilir:
Evet, guatr kan tahlilinde genellikle belli olur. Doktorunuz, guatr teşhisi ve altta yatan nedenini belirlemek için farklı kan testleri isteyebilir. Tiroid hormon seviyelerini ölçmek için kan tahlilinde TSH, T4 ve T3 testleri istenebilir. Ayrıca antitiroid antikorlarına bakmak için TPO Ab ve TRAb testleri alınabilir. Ayrıca tidoid kalsitonin testi de istenebilir. Kan tahlininin yanı sıra ultrason ve radyoaktif iyot taraması yapılabilir.
Guatr tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. İyot eksikliği guatrınız varsa doktorunuz iyot takviyesi almanızı önerecektir. Hashimoto tiroidi veya Graves hastalığınız varsa doktorunuz ilaç tedavisi veya tiroid bezinizin bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılmasını önerebilir. Tiroid nodülleriniz veya tiroid kanseri varsa doktorunuz cerrahi tedavi, radyoaktif iyot tedavisi veya tiroid hormon replasman tedavisi önerebilir.