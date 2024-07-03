Guatr nedir, belirtileri nelerdir? Guatr ne gibi ağrılar yapar?

Tiroid bezi sağlığı ve guatr, genel sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Erken teşhis ve uygun tedavi, tiroid hastalıklarının yönetiminde kritik rol oynar. Tiroid bezi sağlığını korumak için dengeli bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzı önemlidir. Yeterli iyot alımı sağlanmalı, stresten kaçınılmalı ve düzenli tıbbi kontroller yapılmalıdır. Özellikle ailede tiroid hastalığı öyküsü olan kişilerin, tiroid fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi önerilir.

Guatr nedir?

Guatr, tiroid bezinin anormal şekilde büyümesiyle karakterize edilen bir durumdur. Tiroid bezi boyunda şişlik olarak görülebilir ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Guatr, tiroid hormon üretiminde dengesizliklerden kaynaklanabilir ve hem hipertiroidizm hem de hipotiroidizm ile ilişkilendirilebilir.

Guatr belirtileri nelerdir?

Guatrın belirtileri, tiroid bezinin büyüklüğüne ve hormon üretim seviyelerine bağlı olarak değişebilir. Guatr genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz, ancak boynunuzda bir şişlik fark edebilirsiniz. Guatr'ın diğer belirtileri arasında yorgunluk, zayıflık, cilt kuruluğu, saç dökülmesi ve ses kısıklığı yer alabilir. Guatr olduğumuzu nasıl anlarız sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

En yaygın guatr belirtileri arasında boynun ön kısmında görülen ve bazen gözle fark edilebilen şişlik bulunur.

Tiroid bezi büyükse yemek borusuna veya soluk borusuna baskı yapabilir ve bu da yutma ve nefes almada zorluk yaşatabilir.

Büyük bir guatr ses tellerine baskı yaparak ses kısıklığına yol açabilir.

Hipertiroidizm veya hipotiroidizm görülebilir.

Zehirli guatr, Graves hastalığı olarak da bilinen ve tiroid bezinin aşırı miktarda hormon üretmesine neden olan bir otoimmün hastalıktır. Bu durum, metabolizmanızın hızlanmasına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Zehirli guatr belirtileri şunlardır:

Terleme ve sıcak hissetme

Hızlı kalp atışı, kalp çarpıntısı

Özellikle ellerde titreme

Kilo kaybı

Sinirlilik ve huzursuzluk

Zayıflık ve yorgunluk

Uyku problemleri

Gözlerde şişlik, kızarıklık, sulanma gibi problemler

İshal

Adet düzensizliği

Saç dökülmesi

Kas ağrısı

Ses kısıklığı

Guatr ne gibi ağrılar yapar?

Guatr genellikle ağrı yapmaz. Ancak, bazı durumlarda guatr ağrıya neden olabilir. Bu ağrının nedeni, guatrın büyüklüğü ve konumuna bağlıdır. Guatr şu nedenlerle ağrı yapabilir:

Guatr büyüdükçe tiroid bezine ve çevre dokulara basınç yapabilir ve boyun ağrısı yapanabilir.

Guatr büyüdükçe yutma borusuna baskı yapabilir ve yutma güçlüğü yaşanabilir.

Guatr büyükse nefes borusuna basınç uygular ve nefes darlığı yaratabilir.

Nadir durumlarda guatrın kan damarlarına uyguladığı basınçtan dolayı baş ağrısı yaşanabilir.

Tiroid bezinin büyüklüğüne ve çevresindeki dokulara yaptığı baskıya bağlı olarak boyun ve omuzlarda ağrı yaşanabilir.

Guatr kan tahlilinde belli olur mu?

Evet, guatr kan tahlilinde genellikle belli olur. Doktorunuz, guatr teşhisi ve altta yatan nedenini belirlemek için farklı kan testleri isteyebilir. Tiroid hormon seviyelerini ölçmek için kan tahlilinde TSH, T4 ve T3 testleri istenebilir. Ayrıca antitiroid antikorlarına bakmak için TPO Ab ve TRAb testleri alınabilir. Ayrıca tidoid kalsitonin testi de istenebilir. Kan tahlininin yanı sıra ultrason ve radyoaktif iyot taraması yapılabilir.

Guatr nasıl geçer?

Guatr tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. İyot eksikliği guatrınız varsa doktorunuz iyot takviyesi almanızı önerecektir. Hashimoto tiroidi veya Graves hastalığınız varsa doktorunuz ilaç tedavisi veya tiroid bezinizin bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılmasını önerebilir. Tiroid nodülleriniz veya tiroid kanseri varsa doktorunuz cerrahi tedavi, radyoaktif iyot tedavisi veya tiroid hormon replasman tedavisi önerebilir.





