HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Gübre çukuruna düşen 3 kişiden 2'si zehirlenerek öldü

Gübre çukuruna düşen 3 kişiden 2'si zehirlenerek öldü

28.10.2024 21:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ahırda yer alan gübre çukuruna düşen 3 kişiden 2'si çukurdaki gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Gübre çukuruna düşen 3 kişiden 2'si zehirlenerek öldü

Alınan bilgiye göre, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı. Ahırdaki bir kişi yakındaki inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİDEN 2'Sİ GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinan Budak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Veysel Taştan da Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayı duyan çok sayıda kişi Boğazlıyan Devlet Hastanesi önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yozgat gübre
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

O ülkede ordu mahalleyi kuşattı! "Gizli grup tespit edildi"

O ülkede ordu mahalleyi kuşattı! "Gizli grup tespit edildi"

Dünya nefesini tuttu gözler Orta Doğu'da! Netanyahu İsrail'in uzun vade planını açıkladı: "İran'ı yok etmek..."

Dünya nefesini tuttu gözler Orta Doğu'da! Netanyahu İsrail'in uzun vade planını açıkladı: "İran'ı yok etmek..."

Yer: Nevşehir Bir kadın eski eşi tarafından hayattan kopartıldı: Aracını park ederken kurşun yağmuruna tutuldu...

Yer: Nevşehir Bir kadın eski eşi tarafından hayattan kopartıldı: Aracını park ederken kurşun yağmuruna tutuldu...

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.