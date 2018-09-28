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Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

BOLU'nun Sultan köyünde, gübre çukuruna düşen inek, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.  Sultan köyünde gübrelerin biriktirildiği çukura düşen ineği gören sahibi, itfaiyeden yardım istedi.

Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Sultan köyünde, gübre çukuruna düşen inek, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
Sultan köyünde gübrelerin biriktirildiği çukura düşen ineği gören sahibi, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla köye gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yalnızca kafası açıkta kalan ineği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı. Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

​FOTOĞRAFLI

Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardıGübre çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

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