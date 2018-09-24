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Gübre fiyatındaki indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Çiftçiler indirim kararını olumlu karşıladı

EDİRNE / KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15'lere varan indirim sağlayacağı açıklaması, çiftçi temsilcilerini sevindirdi.

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirimin sevinç yaşattığını söyledi.

Çiftçinin gübre bulmakta zorlandığını belirten Akgün, şöyle konuştu:

"İnsanlar bulduğu yerden bir an önce gübresini tedarik etmeye çalışıyor. Yani esasında gübresini almış olanlar da bu indirme dahil edilmelidir. Bakanlığın yapmış olduğu açıklama derhal hayata geçirilebilir. Bir anlamda geç kalmış bir karar olarak görüyoruz ama tabii olumlu karşılıyoruz. Çünkü artık gübresiz üretim yapmak neredeyse sıfır üretim anlamına geliyor. Gübre olmazsa olmazlarımızdan biridir. Edirne ve Trakya çiftçisi olarak tahlillere göre gübre kullanıyoruz. Ama gerçekten piyasada gübre açısından sıkışıklık olduğunu da görüyoruz."

- "Gübre fiyatlarında kalıcı çözüm isteniyor"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacak olmasının çiftçiyi az da olsa rahatlatacağını dile getirdi.

Gübre fiyatlarına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirten Şaylan, çiftçinin son yıllarda girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti.

Çiftçilere yönelik tarım politikalarının doğru yönetilmesi gerektiğini anlatan Şaylan, gübre fiyatlarının yanı sıra akar yakıtta da indirimler yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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