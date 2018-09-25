Gübre fiyatlarında indirim Adanalı çiftçileri sevindirdi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanmasına yönelik açıklamasının, kendileri için müjdeli bir haber olduğunu bildirdi.

Doğan, yazılı açıklamasında, tohum, mazot, gübre ve ilaç gibi tarımsal faaliyetlerin ana kalemlerini oluşturan girdi fiyatlarının döviz kurlarına bağlı olarak artışının, çiftçiyi etkilediğini belirtti.

Uygun maliyetlerde üretim için tarım yapılan arazi, çiftçiler, çevre ve doğal tarım kaynaklarının korunmasının temel esas olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin, gübre fiyatlarında yüzde 15'lere kadar indirim uygulanacağı açıklaması, tarım sektöründe yaşanan sıkıntıları her fırsatta dile getiren sektör temsilcilerini sevindirdi. Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi, döviz kurları üzerinden ekonomimize yönelik saldırılar sürmektedir. Sektörümüzü yakından ilgilendiren kimyevi gübre fiyatlarında artışların bir kısmı maliyet artışları, bir kısmı da yine Pakdemirli'nin ifade ettiği gibi spekülatif sebeplere dayanmaktadır. Kimyevi gübre fiyatlarında, gübre cinslerine göre değişmekle birlikte yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacak olması bizim için müjdeli bir haberdir. Ancak indirimin, diğer girdi kalemlerinde de uygulanmasını bekliyoruz. Bu, tüm olumsuzluklara rağmen toprağını ekerek üretmekten kaçınmayan Türk çiftçisine rahat bir nefes aldırır."

Doğan, gübre fiyatlarıyla ilgili indirimin yanı sıra, arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeneceğinin açıklanmasının da yerinde bir karar olduğunu belirtti.

