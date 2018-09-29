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Gübrede indirim ve prim desteği Güneydoğu çiftçisine can suyu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü - DÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Alp: - "Gübre fiyatında düşüş ve desteklerdeki artış çiftçimizi üretime yönlendirecektir. Bu da birim alanda verimin yükselmesini sağlayacaktır" - Siirt Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Obay: - "Bu indirimle çiftçi eski standartlarına kavuşarak ürününe yeterli gübre verecek" - Çiftçi İsmet Demir: - "Devletimizden bu indirimi bekliyorduk. Çiftçiler bu kararla rahatladı, nefes aldı. Çiftçiye ilaç gibi geldi"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - SELMAN TÜR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçileri sevindirdi.

Akaryakıt giderlerinin yarısının devlet tarafından karşılanmasıyla rahat bir nefes alan çiftçiler, şimdi de Bakan Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim ayrıca arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeneceğini müjdelemesinin sevincini yaşıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Alp, AA muhabirine, gübredeki indirimin arpa ve buğdaydaki desteğin çiftçiye olumlu şekilde yansıyacağını söyledi.

- "Verimin yükselmesini sağlayacak"

"Gübre fiyatında düşüş ve desteklerdeki artış çiftçimizi üretime yönlendirecektir. Bu da birim alanda verimin yükselmesini sağlayacaktır." diyen Alp, dekarda yüzde 50'lik bir artışın çiftçinin de cebine yansıyacağını vurguladı.

Alp, çiftçinin kullanacağı gübreyi çok iyi seçmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İç üretimimizle gübre ihtiyacımızın yüzde 90'ını karşılayabilecek kapasite ve imkanımız var." diye konuştu.

"Son yıllarda gübre kullanımında yüzde 22,5 düşüş gözlemleniyor. İnşallah bu yüzde 15'lik fiyat düşüşü ve tarımsal destekler çiftçimizin gübre kullanımını biraz daha standart değerlere taşıyacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çiftçi ve tarımsal potansiyeli yüksek." ifadelerini kullanan Alp, verim artışı getirecek destek kararının ekonomi açısından sevindirici bir haber olduğunu aktardı.

- "Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum"

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, gübrenin yanı sıra buğday ve arpada da verilen desteğin çiftçi için cansuyu olduğunu söyledi.

Buğdayın Türkiye'nin stratejik ürünlerinden biri olduğunu dile getiren Aydiş, şöyle konuştu:

"Son aldığımız müjde ile buğdayda ton başına verilen 50 liralık destek 100 liraya çıktı. Bu esasında sevindirici çünkü buğday Türkiye'de stratejik bir ürün. Buğday olmazsa olmaz. Geçen sene 1,5 liraya aldığımız gübre bu yıl 3 lira 60 kuruşa çıktı. Gübrede yüzde 15'lik bir düşüş sağlanması önemli. Aynı şekilde buğdaydaki destekleme 50'den 100 liraya çıkıyor. Bu açıdan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Aydiş, çiftçinin her platformda desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bugün baktığımızda açlıktan ölen insanların olduğu ülkelerin tarımı yok. Bu anlamda Türkiye'de tarıma çok önem gösterilmesi lazım. Evet, güzel şeyler oluyor ama biz daha güzel şeylerin olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Siirt Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Obay, Bakanlığın gübrede yaptığı indirimin, arpa ve buğdayda sağlayacağı desteğin bölge çiftçisine katkı sunacağını belirtti.

Verilen destekler sayesinde çiftçinin daha fazla üretim gerçekleştireceğini anlatan Obay, "Bu indirimle çiftçi eski standartlarına kavuşarak ürününe yeterli gübre verecek. Arpa ve buğdayda verilen destek bölge çiftçisine can simidi olacak." diye konuştu.

Bölgede ekilen ürünlerin genelde buğday, arpa, fıstık, nar, arpa, mercimek olduğunu, bu ürünlere standart gübre verilmesi gerektiğini dile getiren Obay, bu indirimlerin çiftçiyi rahatlatacağını vurguladı.

- "Devlete teşekkür ediyoruz"

Çiftçiler de karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kozan köyünde çiftçi İbrahim Demir (40), yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını, Bakanlığın açıkladığı kararın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Son yıllarda devletin çiftçileri rahatlamak için birçok destek verdiğine işaret eden Demir, "Bakanlığın müjdesi çiftçiler için çok iyi oldu. Çiftçiler bu kararı sevinçle karşıladı. Devlete bu konuda teşekkür ediyoruz. Bu indirimler devam etsin istiyoruz. Devletin gübrede yüzde 15 indirim yapması bize ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.

İsmet Demir (45), babadan kalan tarlasında 15 senedir üretim yaptığını aktardı.

"Devletimizden bu indirimi bekliyorduk. Çiftçiler bu kararla rahatladı, nefes aldı. Çiftçiye ilaç gibi geldi." diyen Demir, bu indirim sayesinde çiftçinin tarlasını rahatça ekebileceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi destek Diyarbakır Güneydoğu

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