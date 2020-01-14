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  4. GÜBRETAŞ'tan Mükemmellik Sistemi ile yılda 1,5 milyon TL tasarruf hedefi

GÜBRETAŞ'tan Mükemmellik Sistemi ile yılda 1,5 milyon TL tasarruf hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

GÜBRETAŞ, Mükemmellik Sistemi kapsamında Yarımca tesislerinde uygulamaya başladığı "Odaklanmış İyileştirme Granülasyon Verimliliği", "Planlı Bakımlar" ve "Vakumlu Temizlik Çalışması" projeleri sayesinde yıllık 1,5 milyon TL tasarruf sağlamayı planlıyor - GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı: - "Çalışma ortamlarının güvenliğini, faaliyetlerdeki verimliliği ve ürünlerimizdeki kaliteyi her zaman sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, Mükemmellik Sistemi kapsamında hayata geçirdiği projelerle yılda 1,5 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyor.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimde yüksek verim ve kalite artışı sağlama misyonunu sürdüren GÜBRETAŞ, bu yaklaşımını, kurumsallaştırmaya yönelik çalışmalarla devam ettiriyor.

2016 yılında Yarımca tesislerinde başlattığı Yalın Altı Sigma uygulamaları ile kurum içi iş süreçlerinde verimlilik artırıcı projeleri devreye alan şirket, optimum verimlilik anlayışıyla önemli tasarruflar sağlamıştı. Operasyonel Mükemmellik Sistemi projesiyle de üretim süreçlerinde kalite ve mükemmelliğin devamlılığı amaçlanıyor.

GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS), operasyonların belli bir standarda taşınması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla etkili çözümler geliştirmeyi öngörüyor. Proje kapsamında yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi, çalışma ortamlarının güvenliğinin sağlanması, faaliyet verimliliği ve ürün kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

GÜBRETAŞ, Mükemmellik Sistemi kapsamında Yarımca tesislerinde uygulamaya başladığı "Odaklanmış İyileştirme Granülasyon Verimliliği", "Planlı Bakımlar" ve "Vakumlu Temizlik Çalışması" projeleri sayesinde yıllık 1,5 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyor.

- "Mükemmellik Sistemi'nin ilk adımları 2016 yılında atıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "68 yıllık köklü bir şirket olarak, yaptığımız her işi daima en iyi şekilde yapmak için GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi çalışmasını başlattık. Böylece çalışma ortamlarının güvenliğini, faaliyetlerdeki verimliliği ve ürünlerimizdeki kaliteyi her zaman sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi'nin ilk adımlarının, 2016 yılında Yarımca tesislerindeki Yalın Altı Sigma çalışmalarıyla atıldığını hatırlatan Yumaklı, "GÜBRETAŞ Mükemmelik Sistemi, Yalın Altı Sigma projeleriyle başlattığımız sürekli iyileştirme yolculuğunun devam ettirilerek bununla ilgili gerekli metodların sahadaki arkadaşlarımızla birlikte öğrenilmesi ve uygulanması aşamasıdır. Bu uygulamalar sayesinde sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültürün önemli bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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