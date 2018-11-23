GÜBRETAŞ'tan ziraat fakültelerindeki çiftçi çocuklarına burs desteği

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim gören çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna eğitim dönemi boyunca geri ödemesiz burs veriyor.

Başvurularda çiftçi çocuğu olmak ve ziraat fakültesinin bahçe bitkileri, tarımsal yapılar ve sulama, bitki koruma, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden birinin lisans veya lisansüstü programlarına ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

Bu kapsamda, 2018-2019 öğrenim döneminde lisans öğrencileri için aylık 300 lira, tezli yüksek lisans öğrencileri için 600 lira ve doktora öğrencileri için 900 lira olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular devam ediyor.

Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 30 Kasım'a kadar şirketin internet sayfası üzerinden başvuru yapabiliyor.