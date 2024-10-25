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Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak kazada hayatını kaybetti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.10.2024 16:26
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Bolu'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Pınar Albayrak’ın, Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Berat Kaya Yuva (22) yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mahmut Çelik yönetimindeki 38 TC 915 plakalı TIR’a hızla çarptı.

ANNESİ VE PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Berat Kaya Yuva kazayı yara almadan atlattı, ancak araçtaki annesi İpek Kurt ile Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak hayatını kaybetti. Diğer sürücüler jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Ölen İpek Kurt’un cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından memleketi Ankara’ya gönderildi. Pınar Albayrak’ın cenazesi ise Kocaeli’nin Gölcük ilçesine ulaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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parti kaza
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