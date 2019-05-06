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Güç kaynaklarında akü sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Evren Yurttaş, “Tüm elektrik-elektronik sistemler gibi akülerde voltaj dalgalanmalarından etkilenerek ömürleri azaldığı için, aşırı gerilim sönümleyiciler veya yaygın ismiyle Trimbox yeni nesil parafudrları kullanarak, akülerin gerçek ömründe kullanılması sağlanıp çok ciddi tasarruf edilebilmektedir" dedi.Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trımbox Ceo’su Evren Yurttaş, güç kaynaklarındaki akü sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güç kaynaklarında akü sorunu

Evren Yurttaş, “Tüm elektrik-elektronik sistemler gibi akülerde voltaj dalgalanmalarından etkilenerek ömürleri azaldığı için, aşırı gerilim sönümleyiciler veya yaygın ismiyle Trimbox yeni nesil parafudrları kullanarak, akülerin gerçek ömründe kullanılması sağlanıp çok ciddi tasarruf edilebilmektedir" dedi.
Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trımbox Ceo’su Evren Yurttaş, güç kaynaklarındaki akü sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurttaş, ”Güç kaynakları, kısa adıyla upsler; anlık enerji kesilmesi dahil olmak üzere, çok kısa sürelerde bile enerji sürekliliğine önem veren ve bazen bunun hayati olduğu sistem ve techizatların, olası elektrik kesintilerinden etkilenmeden sınırlı süre için enerji almalarını sağlayan sistemlere verilen genel bir tanımlama olarak tarif edilebilir.
Güç kaynaklarının kullanım alanları Dünya’da genellikle hastanelerin yaşam destek üniteleri, ameliyathaneler, bankalar, atmler, güvenlik sistemleri, haberleşme ve yayın kuruluşları, hava trafik kontrol merkezleri ve havaalanı aydınlatmaları gibi olurken, ülkemizde enerji dalgalanmasın diye kullanılmakta ve cnc makinelerinden, tekstil makinelerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır” dedi.
“Güç kaynaklarının enerjinin bir an bile kesilmesinde hayati rol oynayan sistemler dışında kullanılması, hem edinim maliyetleri açısından hem de enerjiyi sağlayan akülerin ömürleri dolayısıyla verimsiz olabilmektedir” diyen Yurttaş, “Bunların yerine hem edinim maliyeti açısından çok daha düşük, hem de bakım maliyeti olmayan aşırı gerilim sönümleyiciler kullanılması faydalı olacaktır.
Güç kaynaklarının kullanımının kaçınılmaz olduğu yerlerde de yine aşırı gerilim sönümleyiciler ile güç kaynakları da korunarak, hem olası bir yıldırım veya trafo patlaması gibi bir sorundan etkilenmesi engellenecek, hem de sistemde zarar gören güç kaynağı enerji sağlayamayacağı için enerjisiz kalma riski engellenebilecektir” ifadelerini kullandı.
“Çok ciddi tasarruf edilebilmektedir”
Yurttaş, “Tüm elektrik-elektronik sistemler gibi akülerde voltaj dalgalanmalarından etkilenerek ömürleri azaldığı için, aşırı gerilim sönümleyiciler veya yaygın ismiyle Trimbox yeni nesil parafudrları kullanarak, akülerin gerçek ömründe kullanılması sağlanıp çok ciddi tasarruf edilebilmektedir.
Trimbox yeni nesil parafudrlar ile ayrıca güç kaynaklarının topraktan gelebilecek tehlikeleri topraklamayı sisteme seri bağladığı için herhangi bir zarara yol açması da engellenebilmektedir. Bu koruma ile tüm Dünya’da yaşanabilecek toprak hattından gelebilecek tehlikeleri de güvenle korumak mümkündür.
Güç kaynaklarında akü sorunu yaşayan tüketicilerin ivedi şekilde Trimbox yeni nesil parafudrlar kullanarak, akülerin değişim maliyetlerinden 1 yıl içerisinde kara geçebilmeleri mümkündür” şeklinde konuştu.

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