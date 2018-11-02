Güç yönetimi özelliği iOS 12.1 ile geldi!

Apple, geçtiğimiz aylarda bataryası yıpranmış iPhone modellerini donanımı yıpratmaması ve kullanım ömrünü arttırmak için yavaşlattığını açıklamıştı. Teknoloji gündeminde uzun süre olay olan bu durum için Cupertinolu dev Ayarlar>Pil bölümünde Pil Sağlığı’na yer vermeye başlamıştı. Apple, iOS 12.1 güncellemesi ile bu durumu telafi etmek için güç yönetimi özelliğini devreye soktu.

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için güç yönetimi özelliğini aktifleştiren Apple, kullanıcılara iki farklı opsiyon sunmaya başlayacak. Bu opsiyonlar en yüksek performans yeterliliği ve en yüksek pil yeterliliği olacak. iPhone Xs ve Xr modellerinin çıkmasının ardından eskiyen iPhone X, 8 ve 8 Plus modellerinde güç yönetimi özelliği artık kullanılabilecek.

Ancak Apple, bu noktada tercihi kullanıcıya bırakıyor ve tüm sorumluluklar kullanıcı aksine yine firmaya ait oluyor. Eğer iPhone’unuzun bataryası yıpranmış olsa bile yine yüksek hızda iPhone’ununuzu kullanabileceksiniz. Peki, düşük performansta kullanırsanız iPhone’un hangi özelliklerinden feragat edeceksiniz?