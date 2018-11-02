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Güç yönetimi özelliği iOS 12.1 ile geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için güç yönetimi özelliği iOS 12.1 güncellemesi ile geldi. Peki, Apple’ın sunduğu güç yönetimi özelliği ne işe yarıyor? İşte Apple’ın son yeniliğinin detayları!

Güç yönetimi özelliği iOS 12.1 ile geldi!

Apple, geçtiğimiz aylarda bataryası yıpranmış iPhone modellerini donanımı yıpratmaması ve kullanım ömrünü arttırmak için yavaşlattığını açıklamıştı. Teknoloji gündeminde uzun süre olay olan bu durum için Cupertinolu dev Ayarlar>Pil bölümünde Pil Sağlığı’na yer vermeye başlamıştı. Apple, iOS 12.1 güncellemesi ile bu durumu telafi etmek için güç yönetimi özelliğini devreye soktu.

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için güç yönetimi özelliğini aktifleştiren Apple, kullanıcılara iki farklı opsiyon sunmaya başlayacak. Bu opsiyonlar en yüksek performans yeterliliği ve en yüksek pil yeterliliği olacak. iPhone Xs ve Xr modellerinin çıkmasının ardından eskiyen iPhone X, 8 ve 8 Plus modellerinde güç yönetimi özelliği artık kullanılabilecek.

Ancak Apple, bu noktada tercihi kullanıcıya bırakıyor ve tüm sorumluluklar kullanıcı aksine yine firmaya ait oluyor. Eğer iPhone’unuzun bataryası yıpranmış olsa bile yine yüksek hızda iPhone’ununuzu kullanabileceksiniz. Peki, düşük performansta kullanırsanız iPhone’un hangi özelliklerinden feragat edeceksiniz?

iPhone’u en yüksek pil yeterliliği modunda kullanırsanız aşağıdaki durumlar ile karşı karşıya kalacaksınız.

Uygulamaların başlaması için geçen sürenin uzaması
Kaydırma sırasında kare hızının düşmesi
Arka aydınlatmanın azaltılması (Denetim Merkezi’nde geçersiz kılınabilir)
Hoparlör ses yüksekliğinin -3 dB’ye kadar düşmesi
Bazı uygulamalarda kare hızının aşamalı olarak azalması
En alışılmadık durumlarda kamera flaşı etkisizleştirilir ve bu, kamera arabiriminde görülebilir
Arka planda yenilenen uygulamalar, başlatıldıktan sonra yeniden yükleme gerektirebilir

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