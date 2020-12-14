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  4. Gucci'nin 5 bin liralık "ters" gözlüğü alay konusu oldu

Gucci'nin 5 bin liralık "ters" gözlüğü alay konusu oldu

14.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Gucci'nin 5 bin liralık "ters" gözlüğü alay konusu oldu

İtalyan moda devi Gucci, yeni tasarladığı "ters" gözlüğünü 755 dolara (yaklaşık 5 bin TL) satınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Lüks İtalyan markası Gucci, 'ters' tasarımlı gözlüğünü internet sitesinde "1950'lerin ve 1960'ların kedi gözü çerçevelerine sıradışı yaklaşım" şeklinde tanımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu güneş gözlükleri 'baş aşağı' bir etki oluşturarak ters çevrilmiş şekilde tasarlandı. Çerçeve ve sapların üretiminde siyah ve beyaz asetatlı çok sayıda katman kullanıldı. Emaye baskı çiçek detayları ve ufak bir 'Gucci' logosu, tasarımı daha da zenginleştiriyor."

Ancak Independent'in haberine göre, alışveriş yapanlar tasarım hakkındaki kafa karışıklıklarını paylaşırken bir kişi gözlüğün "rahatsız" hissettirdiğini söyledi.

Gözlüğün fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşan biri de "Gucci, bunu neden yapıyoruz?" diye sorarken başkası da "Bu tasarımcılar karantinada ve çıldırmışlar" diye espri yaptı.

Başka bir kişiyse "Merak ediyorum, acaba Gucci bir şeyi sırf 'yapabildiği' için yapmak zorunda olmadığını ne zaman anlayacak?" diye ekledi.

Diğer yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları tasarımın tarzını 1980'lerin snooker efsanesi Dennis Taylor'un taktığı gözlüklerle kıyasladı.

Bir kişi "Gucci, Dennis Taylor'un açtığı yoldan yürüyor..." diye yazarken, başkası da "Kusura bakma Gucci, Dennis Taylor zamanının ötesindeydi" yorumunu yaptı.

Üçüncü bir kişi de "Gucci modada genellikle yarışı önde götürür fakat kadınlar Dennis Taylor görünüşüne 30+ yıl önce sahip olabilirdi zaten" diye ekledi.

Britanyalı gözlük firması Specsavers bile tartışmaya müdahil olup, Gucci modelinin ters çerçeveleri taktığı bir fotoğrafı "Selam @gucci, konuşmamız lazım" mesajıyla paylaştı.

Daha sonra şirket, güneş gözlüğünün düzgün gözüktüğü Photoshop'lanmış başka bir fotoğrafı "Düzeltildi" yazarak paylaştı.


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