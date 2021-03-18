''Güçlendirilmiş insan'' fikrine ilişkin dikkat çekici anket! İnsanlar ne düşünüyor?

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, teknolojinin getireceği eklentileri insan vücuduna entegre ederek "güçlendirilmiş insan" fikri hakkında bir anket yaptı.

Buna göre, Avrupalı yetişkinlerin yaklaşık yarısı (yüzde 46,5), insanların teknolojiyle kendi vücutlarını geliştirmekte özgür olmaları gerektiğine inanıyor. Ancak çoğu bu tür teknolojilerin uzun vadeli toplumsal etkileri hakkında endişeli olduğunu kaydediyor.

Söz konusu gelişim iki şekilde olabiliyor: Biyonik uzuvların kullanımı gibi sağlığa bağı gerekçelerle yapılacak güçlendirmeler veya vücuda RFID çipleri yerleştirmek gibi isteğe bağlı girişimler.

Ankete katılanların sadece yüzde 12'si, iş yerinde haksız bir avantaj elde edeceklerini düşündükleri için insani güçlendirme uygulayan kişilerle çalışmaya karşı çıkıyor. Bununla birlikte her beş yetişkinden neredeyse ikisi (yüzde 39), insani güçlenmenin gelecekte sosyal eşitsizliğe veya çatışmaya yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Genel olarak katılımcıların yaklaşık yarısı hem güçlendirilmiş hem de güçlendirilmemiş insanları içeren geleceğin toplumu hakkında "heyecanlı" veya "iyimser" olduğunu ifade ediyor.