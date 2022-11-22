Güçlendirmiyor çürütüyor: Dişlerinizin dökülmesi an meselesi! Hemen onu bırakın

Çok fazla şekerli içecek tüketmenin dişlerimiz üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği yaygın olarak biliniyor. Şeker, dişlerdeki bakteri üremesini artırır, bu da koruyucu mineyi aşındırarak boşluklara yol açar. Ancak dişlerimiz söz konusu olduğunda dikkatli olmamız gereken tek bileşen bu değildir.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN İÇECEKLER BÜYÜK RİSK

Ne içtiğimize dikkat etmemek dişlerin renginin solmasına, boşluklara, diş eti iltihabına ve periodontal hastalıklara neden olabilir. Zararlı içeceklerin çoğu kesinlikle lezzetlidir, ancak bu tat, düzenli olarak tüketildiğinde birçok dezavantajı ve riskleri beraberinde getirir.

KAHVE

Kahvenin dişlerde renk bozulmasına neden olduğu ve ayrıca dişleri lekeleyebildiği biliniyor. Journal of Physics'te yayınlanan araştırma sonucunda da yer aldığı üzere: "Kahve çekirdeğindeki klorojenik asit bileşiği, diş minesinin dış renginin solmasına neden olabilir."

PİPETLE İÇİN!

Uzmanlar dişlerle doğrudan teması ortadan kaldırmak için kahvenin pipetle içilmesini tavsiye ediyor. Aşırı miktarda kahve içmek diş minesini de aşındırabilir ve diş hassasiyetini artırabilir. Kahve ayrıca hafif asidiktir ve bu da dişlerin parçalanmasına katkıda bulunabilir. Kahveyi şekerli içiyorsanız iki katı daha fazla risk altındasınız.

SÜT

Sütle ilgili büyük bir yanılgı olduğunu belirten uzmanlar, sütteki laktozun diş çürüklerini artırmasına neden olacağını söylüyor. Bunun nedeni laktozun bir şeker olmasıdır. ABD'deki Nationwide Children's Hospital'a göre, "her tür süt, aşırı şekilde tüketildiğinde" çürüklere neden olabilir.

AROMALI SU

Birçok kişi, düşük şeker içeriği nedeniyle alternatif bir içecek olarak aromalı suya yönelse de bunlar genellikle meyvelerden gelen asitlerle doludur. Portakal ve limon gibi meyveler suya eklendiğinde bile dişleri etkiler. Asit doğrudan dişe değmese bile dişlerdeki mineyi parçalar.

ŞİŞE SU VE MADEN SUYU

Şişelenmiş su florür içermez ve maden suyu daha asidiktir, bu da diş minesini aşındırabilir. Soda ise özellikle aşınmış diş minesi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.





