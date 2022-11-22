Güçlendirmiyor çürütüyor: Dişlerinizin dökülmesi an meselesi! Hemen onu bırakın

Çok fazla şekerli içecek tüketmenin dişlerimiz üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği yaygın olarak biliniyor. Şeker, dişlerdeki bakteri üremesini artırır, bu da koruyucu mineyi aşındırarak boşluklara yol açar. Ancak dişlerimiz söz konusu olduğunda dikkatli olmamız gereken tek bileşen bu değildir.
Ne içtiğimize dikkat etmemek dişlerin renginin solmasına, boşluklara, diş eti iltihabına ve periodontal hastalıklara neden olabilir. Zararlı içeceklerin çoğu kesinlikle lezzetlidir, ancak bu tat, düzenli olarak tüketildiğinde birçok dezavantajı ve riskleri beraberinde getirir.
Kahvenin dişlerde renk bozulmasına neden olduğu ve ayrıca dişleri lekeleyebildiği biliniyor. Journal of Physics'te yayınlanan araştırma sonucunda da yer aldığı üzere: "Kahve çekirdeğindeki klorojenik asit bileşiği, diş minesinin dış renginin solmasına neden olabilir."
Uzmanlar dişlerle doğrudan teması ortadan kaldırmak için kahvenin pipetle içilmesini tavsiye ediyor. Aşırı miktarda kahve içmek diş minesini de aşındırabilir ve diş hassasiyetini artırabilir. Kahve ayrıca hafif asidiktir ve bu da dişlerin parçalanmasına katkıda bulunabilir. Kahveyi şekerli içiyorsanız iki katı daha fazla risk altındasınız.
Sütle ilgili büyük bir yanılgı olduğunu belirten uzmanlar, sütteki laktozun diş çürüklerini artırmasına neden olacağını söylüyor. Bunun nedeni laktozun bir şeker olmasıdır. ABD'deki Nationwide Children's Hospital'a göre, "her tür süt, aşırı şekilde tüketildiğinde" çürüklere neden olabilir.
Birçok kişi, düşük şeker içeriği nedeniyle alternatif bir içecek olarak aromalı suya yönelse de bunlar genellikle meyvelerden gelen asitlerle doludur. Portakal ve limon gibi meyveler suya eklendiğinde bile dişleri etkiler. Asit doğrudan dişe değmese bile dişlerdeki mineyi parçalar.
Şişelenmiş su florür içermez ve maden suyu daha asidiktir, bu da diş minesini aşındırabilir. Soda ise özellikle aşınmış diş minesi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.