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Güçlü antenli yönlendirici

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

Çift bant desteği bulunan Archer C58HP model yönlendirici, büyük antenleri ve farklı tasarımı ile dikkat çekiyor.

Güçlü antenli yönlendirici

TP-Link’in  Ocak ayında satışa sunacağı Archer C58HP , yönlendirici ürünlerinde güçlü anten arayanlar için geliştirilmiş. Ürün üzerinde yer alan büyük ve güçlü üç anten, daha geniş kapsama alanı sunuyor.

Çift bant desteği, yüksek WiFi hızı ve geniş kapsama alanı sağlayan Archer C58HP , aynı zamanda hem menzil genişletici (range extender) hem de erişim noktası (access point) özelliklerine sahip. Bu açıdan bir evin WiFi ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilen ürün, 2.4GHz bandında 450Mbps, 5GHz bandında ise 867Mbps olmak üzere toplamda 1350Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

Farklı tasarım, güçlü antenler…

Archer C58HP , ilk olarak farklı tasarımı ve büyük antenleri ile dikkati çeken bir ürün. Yüksek kazançlı bu harici antenler, daha geniş mesafelerde, daha güçlü bağlantılar oluşturuyor. Ayrıca sinyallerin daha uzağa gitmesini sağlamanın yanı sıra ağa bağlanan tüm cihazlar için istikrarlı internet erişimi sunuyor.

Bağımsız yüksek güçlü amplifikatörler ise 1000 mw’ye kadar çok daha yüksek çıkış gücü sağlıyor. Normal bir yönlendiriciye göre beş kat daha fazla iletim gücü sunan ürün, WiFi sinyallerini duvar ve benzeri engelleri aşacak kadar güçlü iletebiliyor. Böylece evin her yerinde güçlü WiFi bağlantısı sağlanıyor. Uzak noktalarda da istikrarlı ve güvenli bir WiFi erişimi elde ediliyor.

Ebeveyn Kontrolü, Cihaz Önceliklendirme, IPv6 gibi özelliklerle de donatılmış olan ürün SPI güvenlik duvarları ve WPA2 şifreleme ile aynı zamanda güvenli bir WiFi ağı oluşturuyor. Son derece kolay kurulum ve kullanım özelliğine de sahip olan TP-Link’in yeni yönlendiricisi akıllı telefon uygulaması olan Tether ile her yerden kolayca yönetilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Archer C58HP teknoloji

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