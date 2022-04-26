Güçlü bir çekiş gücü isteyenler için Arnica Pika'yı inceledik

Toz torbasız süpürgeler, torba değiştirmeyle sizi uğraştırmadan tüm kiri toz haznesinde topluyor. Kolayca çıkarıp takılabilen hazneler çok pratik olmasından dolayı işinizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Bu kategoride öne çıkan ürünlerden Arnica Pika Et14410 Elektrik Süpürgesi, evinizi tamamen temizleyip tüm tozları içine çekiyor. Çok satanlar arasında yer alan makinenin özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, Arnica Pika yorumlarını ve alternatif ürünleri incelemeye ne dersiniz?

Arnica Pika Et14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Arnica Pika Et14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge'nin teknik özellikleri

Arnica Pika Et14410 Elektrik Süpürgesi, toz torbasız ve yıkanabilir şeffaf toz hazneye sahip bir makine. Şeffaf haznesi sayesinde süpürgenin içini açmadan dışardan bakarak haznenin doluluk oranını kolayca kontrol edebilirsiniz. 2,5 litre kapasitedeki toz haznesini ihtiyaç duyduğunuz zaman yıkayıp temizleyebilirsiniz. A sınıfı enerji tasarrufuna sahip ürün ile süpürme işlemlerinizi yüksek seviye elektrik tasarrufu sağlayarak yapabilirsiniz. 5 metre kablo uzunluğu olan makine, 8 metre erişim alanına sahip. Bu sayede evin her köşesine ulaşarak kusursuz süpürme işlemi yapıyor. Ergonomik tasarımı ise makineyi hiçbir yere takılmadan kolayca hareket ettirmenizi sağlıyor. Makinenin 750 watt emiş gücü bulunuyor. Çek bırak sistemli kablo sarıcıya ve yıkanabilir ASF filtreye sahip Arnica Pika Et14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, eviniz için ideal temizliği sağlıyor. Makine kutusunun içerisinde dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı, garanti belgesi ve Arnica Pika kullanım kılavuzu bulunuyor. Mor renkteki ürün gözünüze hitap eden şık tasarım sunuyor. Arnica Pika özellikleri, hortumu, patentli teleskobik emiş borusu ve fiş uzunluğu sayesinde yüksek verimi alabileceğiniz bir ürün olarak karşınıza çıkıyor.

Arnica Pika Et14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge'nin avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Şeffaf toz haznesi sayesinde kapağı açmadan dışardan doluluk oranı görülüyor.

Hazne yıkanarak temizlendiği için pratik kullanım imkânı sunuyor.

71-80 Dba düşük ses seviyesi sayesinde sessiz çalışıyor ve rahatsız etmiyor.

A sınıfı enerji tasarrufuna sahip olduğu için bütün süpürme işlemlerini yüksek seviye elektrik tasarrufuyla yapıyor.

5 metre kablo uzunluğu ve 8 metre erişim alanıyla ergonomik tasarım sunuyor ve her noktayı temizliyor.

Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı gibi aparatları sayesinde farklı alanlar pratik şekilde temizleniyor.

Aynı özelliklere sahip diğer makinelerle karşılaştırıldığında fiyatının daha uygun olduğu görülüyor.

Dezavantajları:

Çekim gücü ayarlanabilir özellikte olmadığı için süpürürken ince kilim ve halıları yerinden kaldırabiliyor.

360 derece döner hortumu bulunmuyor.

Arnica Pika Et14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge'yi kullananların yorumları

Arnica Pika Elektrikli Süpürge yorumları genel olarak değerlendirildiğinde çok fazla kişi tarafından denenmesi ve çok yüksek kullanıcı puanlamasına sahip olması dikkat çekiyor. Arnica Pika yorumlarında en çok göze çarpan nokta, çekiş gücünün çok yüksek olması. Çoğu kullanıcı bunu olumlu bir nitelik olarak değerlendiriyor ve tüm tozu, kiri kolayca temizlemesinden memnun kaldığını belirtiyor. Arnica Pika Et14410 yorumlarında bazı kullanıcılar ise çekiş gücü çok yüksek olduğu ve ayarlama özelliği olmadığı için halılara yapışıp yukarı kaldırmasından memnun kalmadığını dile getiriyor. Bu özelliğin işlerini zorlaştırdığını ve pratik olmadığını da vurguluyorlar. Makinenin sesi hakkında da Arnica Pika Et14410 kullanıcı yorumları ikiye bölünüyor. Bazı kullanıcılar çok sessiz çalıştığını belirtirken bazıları sesinin biraz daha kısık olmasına ihtiyaç duyuyor. Arnica Pika süpürge yorumlarının bazılarında ise ürünün çekiş gücünde zamanla azalma olduğu belirtiliyor. Arnica Pika kullananların büyük çoğunluğu fiyatının uygun olduğunu ve temizlik işlemini başarıyla tamamladığını belirtiyor. Ürünün yorumları Arnica Pika Et14401 kullanıcı yorumları ile karşılaştırıldığında aralarındaki tek farkın renk konusunda olduğu anlaşılıyor. Arnica Pika kullanıcı yorumlarının genel sonucuna baktığımızda ise ürünün çoğu kişinin ihtiyacını yeterli seviyede karşıladığı görülüyor. Bazı kullanıcılar ise yüksek çekiş gücü, sesi, gücünün zamanla azalması ve yüksek güç gerektirdiğini belirterek üründen memnun kalmadığını söylüyor.

Arnica Pika Et14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge'ye benzer ürünler

1. Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Philips PowerPro City, PowerCyclone ve TriActive başlık teknolojisi sayesinde yüksek performanslı temizlik deneyimi sunuyor. TriActive başlık, tek seferde 3 temizlik hareketini birden uyguluyor. Tozu dağıtmayacak şekilde dikkatli şekilde tasarlanan toz haznesini tek elle kolayca boşaltabiliyorsunuz. Tutma yerine yerleştirilen toz fırça aparatıyla mobilya ve döşemeleri kolayca temizleyebilirsiniz. ActiveLock bağlantı elemanları, farklı başlık ve aksesuarları kolayca takıp çıkartmayı sağlıyor.

2. Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

750 watt gücü ve 2300 watt'a denk gelen güçlü performansı ile dikkat çeken Grundig VCC 7870, sert zeminlerde ve zorlu yüzeylerde yüksek toz toplama performansı sunuyor, halıların derinliklerindeki tozları kolayca topluyor. HEPA 13 filtresiyle toplanan tozların %99,98'ini içine hapsedip yüksek kaliteli temizlik sağlıyor. 2,7 litrelik toz haznesine sahip ve toz haznesi göstergesi sayesinde torba değiştirme zamanı kolayca öngörülüyor.

3. Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge VC07R302MVP

Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge'nin CycloneForce Sistemi, tozu ve kiri havadan çekip dış haznesine hapsediyor. Yüksek güçlü bir merkezkaç kuvveti oluşturarak yüksek emiş gücü sağlıyor. 2,5 litre toz haznesi tek dokunuşla kolayca çıkarılıp açılabiliyor. 5 kademeli filtre sistemi sayesinde en ince tozları bile yakalayıp temizliyor. Toz haznesinin üzerindeki 2 adet filtre su ile kolayca yıkanabiliyor.

4. Fantom Tr 8600 Toz Kapanı Toz Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge

Toz torbasız bir başka süpürge ise Fantom TR8600. Makine, Multi-Cyclone teknolojisi ile ortamın havasının kolayca temizlenmesini sağlıyor. 4,5 litrelik haznesiyle uzun süreli temizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. Sahip olduğu farklı aparatlar ise hem ev hem iş yerlerinin her köşesinin üstün şekilde temizlenmesini sağlıyor. 360 derece dönen ön tekerler ve hortumu ise pratik deneyim imkânı sunuyor.

5. Electrolux Pure C9 PC91-4RRT Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Electrolux Pure C9'un 7 aşamalı filtreleme sistemi; gelişmiş mikro toz filtrelemesi ve temiz hava salınımı sağlıyor. Elektrik süpürgesi, PureFlowSilent sistemiyle en yüksek güç kademesinde 72 Dba ses seviyesiyle çok sessiz çalışıyor. 3 boyutlu filtresi ise asgari emiş kaybıyla üstün performans sunuyor. Filtresinin değiştirilmesi gerekmiyor ve yıkayarak ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Çöp boşaltma sisteminin kullanımı ise oldukça kolay ve basit.

6. Arnica Tesla Premium Rose 750w Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Arnica markasının bir başka toz torbasız süpürgesi Tesla Premium Rose, zahmetsiz ve etkili temizlik sağlayan model olarak karşınıza çıkıyor. 3 litrelik şeffaf toz haznesi makine çalıştığında otomatik olarak kapanıyor. Aynı zamanda Hepa 13 filtresi sayesinde tamamen steril temizlik sağlıyor. Üstün emiş gücüne sahip model Cylone Max teknolojisi kullanıyor ve 70 dba gürültü seviyesiyle çok sessiz çalışıyor.