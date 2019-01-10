"Güçlü bir siyasi parti ve millet hareketiyiz"

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 1 Şubat'ta başlayacak seçim kampanyasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu, Samsun, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon'a gideceğini bildirdi. Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazete, televizyon ve haber ajanslarının AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi. Gazetecilik mesleğinin özünde muhabirlerin yer aldığını ifade eden Ünal, "Habere ilk sıcak teması siz sağlıyorsunuz. Sonraki süreç başka bir süreç ve dolayısıyla biz, bugün öncelikli olarak sizlerle birlikte olmak istedik." diye konuştu. Basın mensuplarının çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini de dinleyen Ünal, geçen yıl da gündeme gelen "yıpranma payı" konusunun notları arasında olduğunu belirtti. Ünal, illerin MKYK üyelerine dağıtıldığını, hafta sonu itibarıyla görevlendirilen bölgelerde üyelerin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız, cuma günü Trabzon'da olacak. 10 gün içerisinde bu illeri bitirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 26 Ocak'ta Gaziantep'i, 27 Ocak'ta Antalya'yı açıklayacak ve Antalya ile beraber bütün illeri açıklamış olacağız. Gelecek hafta sonu Mardin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağız. 31 Ocak Perşembe günü bütün illerimizi Ankara'da Spor Salonu'nda toplayacağız. Orada Cumhurbaşkanımız, büyük bir tanıtım toplantısı gerçekleştirecek ve manifestomuzu okuyacak."

- Seçim kampanyası 1 Şubat'ta başlıyor Mahir Ünal, partisinin seçim kampanyasının 1 Şubat itibarıyla başlayacağını ve 60 günlük kampanya planladıklarını anlatarak, "Biz 16 yıldan beri iktidarda olan güçlü bir siyasi partiyiz, bir millet hareketiyiz. Bugüne kadar Türkiye için canla başla çalıştığımız, aşkla yaptığımız işleri de anlatacağız." şeklinde konuştu. Kampanyanın ilk 20 gününde, iktidarda bulundukları süre içerisinde yapılan işleri anlatacaklarına değinen Ünal, son 40 günde şehircilik alanında yapılacak icraatların vatandaşlarla paylaşılacağını ifade etti. 2019 yılının kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılı olduğuna işaret eden Ünal, "Sivas Kongresi'nde alınan kararlar Cumhuriyetin kurucu iradesinin ortaya koyduğu kararlardır. 2019'un böyle bir önemi de kıymeti de vardır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik mitinglerinin henüz planlanmadığı bilgisini veren Ünal, "2014 yılında mitinglerimizi 22 Şubat'ta başlatmışız. Bu da şu demek, henüz mitinglerin başlamasına nereden baksanız daha 40 gün var. Bu yüzden planlama için erken." değerlendirmesinde bulundu.