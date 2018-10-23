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"Güçlü bir Türkiye için, daha fazla nitelikli bilim insanına ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

Akkim Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir: - "Güçlü bir Türkiye için, daha fazla nitelikli bilim insanına ihtiyacımız var" - "Bu çabalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak yakın gelecekte Akkim Akademi'yi kuruyoruz. Burada hem kendi çalışanlarımızın, hem de diğer sosyal ve ekonomik paydaşlarımızın gelişimlerini destekleyici çalışmalarımız olacak"

İSTANBUL (AA) - Akkim Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir, "Güçlü bir Türkiye için, daha fazla nitelikli bilim insanına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Akkim Yapı Kimyasalları'ndan yapılan açıklamaya göre, büyüyen Türkiye'nin "küresel gücü" olma vizyonu ile üniversite-sanayi iş birliğine önem veren Akkim Yapı Kimyasalları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği öğrencilerini ağırladı.

Akkim Yapı Kimyasalları Ar-Ge merkezini ziyaret eden öğrenciler yeni projelerle ilgili bilgilendirildiler ve ürün uygulamaları yaptılar. Ardından, kalite kontrol laboratuvarlarını, üretim sahalarını ve lojistik antrepoları ziyaret ettiler.

Programda genç mühendis adaylarıyla bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir, üniversite sanayi iş birliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerle önemli projeler için dönem dönem bir araya geldiklerini belirtti.

Güçlü Türkiye için gençlerin enerjisine, merakına ve yenilikçi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Akdemir, "Sizlerden çok şey bekliyoruz. Güçlü bir Türkiye için, daha fazla nitelikli bilim insanına ihtiyacımız var. Bilim üreten ve bunu katma değerli sonuçlara çeviren bir ülke olmalıyız. Kendinize güvenmeli ve işinize tutkuyla bağlanmalısınız. Üniversitede edindiğiniz teorik bilgileri pratikle buluşturarak anlamlı sonuçlar üretebilirsiniz. Girişken olmalı, bilgi ve iş talep etmekten çekinmemelisiniz." ifadelerini kullandı.

Akkim Yapı Kimyasalları olarak, kendine inanan ve bir şeyler başarma arzusu taşıyan öğrencilere mümkün olduğunca staj ve iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Bu çabalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak yakın gelecekte Akkim Akademi’yi kuruyoruz. Burada hem kendi çalışanlarımızın, hem de diğer sosyal ve ekonomik paydaşlarımızın gelişimlerini destekleyici çalışmalarımız olacak. Bugünkü bu etkinliğimiz de Akkim Akademi kapsamında gerçekleştirdiğimiz programlardan birisi. İnsan Kaynakları Departmanımızla sürekli iletişim içerisinde olmanızı ve yapılacak çalışmalara mümkün olduğunca katılım sağlamanızı bekliyoruz."

Programın sonunda hep birlikte yenilen yemeğin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir tarafından öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür belgesi verildi ve birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

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Akkim Yapı Akkim Yapı Kimyasalları

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