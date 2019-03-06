‘Güçlü Bir Türkiye İçin Kadınlar Ekonomiye Daha Fazla Katılmalı’

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2002 yılından bu yana girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veriyor. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefleyen KAGİDER, kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenmeyle birlikte kadının güçlenmesi projelerini destekliyor. 2019 yılında uluslararası ekonomi yayınlarından Enterprising Women (Girişimci Kadınlar) dergisi tarafından Girişimci Kadınlar ödülüne layık görülen Sanem Oktar, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. KAGİDER’in kadın ve erkeklerin fırsatlara eşit olarak ulaştığı bir dünya hayaliyle kurulduğunu ifade eden Oktar, “Amacımız, kadın girişimciliğini geliştirmek ama kadın girişimciliğini geliştirirken aynı zamanında ekonomiyi de geliştirmek. Kadınların hem ekonomik hem politik hem sosyal olarak fırsatlara eşit olarak ulaşabilmesini sağlamak” diye konuştu.

“Kadın tüm yönetim kademelerinde var olmalı” Kadın girişimci oranının şu anda yüzde 8 olduğuna vurgu yapan Sanem Oktar, bu oranı arttırmak için KAGİDER olarak ulaşmak istedikleri hedefleri şöyle açıkladı: “KAGİDER, kadınların istihdama katılabilmesi için projeler geliştiriyor. Hükümete yasa önerilerinde bulunuyor. Kadın girişimciliği için eğitimler veriyor. Mentörlük programları oluşturuyor. Özellikle finansa ulaşılma konusunda bankalarla farklı çalışmalarda bulunuyor. Kadınların finansa ulaşabilmesi için kaynak yaratabilme projelerinde yer alıyor. İş yapan kadınların yeni pazarlara ulaşabilmesi için yani ihracat yapabilmesi için networklar oluşturuyor. Bu anlamda ticaret bakanlığıyla yoğun olarak çalışıyor. Özel şirketlerde ve kamuda kadınların daha fazla istihdamda yer alabilmesi için özel projeler gerçekleştiriyor. Örneğin kreşlerin çoğalması, bakım sistemlerinin iyileştirilmesi, Anadolu dernekleriyle çalışmalar yaparak buradaki kadınların güçlendirilmesi, yönetim kurullarında kadın ve aslında tüm yönetim kademelerinde kadının var olması ve bu süreçlere dahil olması için projeler üretiyor.”

“Kadın girişimci sayısını 150 bine çıkarmayı hedefliyoruz” İlk hedeflerinin Türkiye’deki kadın girişimci sayısını arttırmak olduğunu ifade eden Sanem Oktar, 100 bin olan kadın girişimci sayısının en az 150 bine çıkmasının gerektiğini söyledi. Oktar, ayrıca kadın istihdamının şu anda yüzde 29 oranında olduğunu, bunun da yüzde 41’e çıkması gerektiğini belirtti. Hükümetle de bu konuları konuştuklarını anlatan KAGİDER Başkanı, kadınlara yönelik ‘sen yapamazsın’ tarzı kültürel kodları farkındalık yaratarak çözmeye çalıştıklarını kaydetti. “Kadınların ekonomiye katılması ne aileleri ne de erkek çalışanlar için bir tehdit” Kadınlara ilham verilmesini önemsediklerini dile getiren Oktar, çevresine ilham veren kadınların olduğuna değinerek, “Ailesindeki sorumluluklarını aksatmayan ama işlerini çok başarıyla yürüten, sıfırdan iş kuran, vergi ödeyen, kadın istihdam eden çok farklı sektörden kadınlar var. İşte bunların hayatlarını, başarılarını paylaşıyoruz. Çünkü kadınların ekonomiye katılması ne aileleri için ne de erkek çalışanlar için bir tehdit değildir. Kadınların ekonomiye katılması daha iyi bir dünya, daha zengin bir Türkiye için gerekli. Biz bunu başarabilirsek Türkiye yüzde 30 daha zengin bir ülke olacak” dedi.