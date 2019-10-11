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"Güçlü bir ülke olmak zorundayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Bu ülkenin mutlaka güçlü olması lazım, bu ülkenin güçlü olması demek, teknolojide, sanayide, eğitimde, kültürde, sanatta, her alanda güçlü olması demektir. Ekonomide güçlü olmayan bir Türkiye'nin siyaseti güçlü olmaz, siyaseti güçlü olmayan bir ülkenin dış politikası güçlü olmaz. Ele güne muhtaç olmayan güçlü bir ülke olmak zorundayız"

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ülkenin her alanda güçlü olması gerektiğini belirterek, "Ekonomide güçlü olmayan bir Türkiye'nin siyaseti güçlü olmaz, siyaseti güçlü olmayan bir ülkenin dış politikası güçlü olmaz. Ele güne muhtaç olmayan güçlü bir ülke olmak zorundayız." dedi.

Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerini bölgeden temizleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başına musallat edilmiş bu PKK'nın arkasında kim vardır? Kimler silah veriyor, kimler siyasi destek veriyor, kimler lojistik destek veriyor, kimler istihbarat desteği sağlıyor? Bunların hepsini biliyoruz. Bu oyunların esas sebebi, sınırlarını ayırdıkları insanların, kalplerini ve zihinlerini düşman haline getirmektir. Bu oyunu bozacağız, Türkiye'nin varlık sebebi, Türkiye'nin bu coğrafyadaki iddiası budur. Türk, Kürt, Arap, Sünni ve Şii'yi birbirine düşman etmeye çalışana en büyük cevabı dostlukla, kardeşlikle, birlikte olarak vereceğiz."

"Şimdi diyorlar ki 'Türkiye Kürtlere karşı savaş yapıyor' hadi oradan" diye tepki gösteren Kurtulmuş Türkiye'nin Kürtlere de hayatı zehir eden PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, bazı güçlerin terör örgütleri üzerinden gerçekleştirmek istediği oyunları bozacağını vurgulayan Kurtulmuş, söyle konuştu:

"Biz Türkler ve Kürtler kardeşiz, aramıza nifak sokmaya çalışan terör örgütleri kalleştir, onları destekleyenler de kalleştir. Operasyon sırasından Allah'ın izniyle birliğimizi ve dirliğimizi koruyacağız. Bizim hedefimiz kimsenin bir karış toprağını ve bir gram petrolünü elde etmek değil. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlemesindeki amacı, bölgeye sokulmak istenen fitnenin aramızdan sökülüp atılması yani terör örgütlerine diz çöktürülmesidir."

Türkiye'nin çok büyük iddiaları olduğunu ve güçlü bir Türkiye kurmak zorunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın şartları, bölgenin şartları, Türkiye'nin aciz, ayaklarının üzerinde duramayan, sağdan soldan söylenen sözlere uymak zorunda kalan bir ülke olmasına asla müsaade etmez. Bu ülkenin mutlaka güçlü olması lazım, bu ülkenin güçlü olması demek, teknolojide, sanayide, eğitimde, kültürde, sanatta, her alanda güçlü olması demektir. Ekonomide güçlü olmayan bir Türkiye'nin siyaseti güçlü olmaz, siyaseti güçlü olmayan bir ülkenin dış politikası güçlü olmaz. Ele güne muhtaç olmayan güçlü bir ülke olmak zorundayız. Ekonomi alanında çalışan bütün kurumlarımızla 'nasıl Türkiye'yi ekonomik olarak güçlü hale getirebiliriz' bunun için çabalayacağız. Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının en temel şartlarından birisi devlet millet kaynaşmasının sağlanmasıdır."

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Çorum

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