ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ülkenin her alanda güçlü olması gerektiğini belirterek, "Ekonomide güçlü olmayan bir Türkiye'nin siyaseti güçlü olmaz, siyaseti güçlü olmayan bir ülkenin dış politikası güçlü olmaz. Ele güne muhtaç olmayan güçlü bir ülke olmak zorundayız." dedi.

Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerini bölgeden temizleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başına musallat edilmiş bu PKK'nın arkasında kim vardır? Kimler silah veriyor, kimler siyasi destek veriyor, kimler lojistik destek veriyor, kimler istihbarat desteği sağlıyor? Bunların hepsini biliyoruz. Bu oyunların esas sebebi, sınırlarını ayırdıkları insanların, kalplerini ve zihinlerini düşman haline getirmektir. Bu oyunu bozacağız, Türkiye'nin varlık sebebi, Türkiye'nin bu coğrafyadaki iddiası budur. Türk, Kürt, Arap, Sünni ve Şii'yi birbirine düşman etmeye çalışana en büyük cevabı dostlukla, kardeşlikle, birlikte olarak vereceğiz."