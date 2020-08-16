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Güçlü donanım birleşenleri uygun fiyat ile birleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

O bir amiral gemisi katili. Poco F2 Pro, gerek tasarımı, gerek teknik detayları, gerekse de kamera sistemiyle oldukça dikkat çekici bir telefon. Üstelik fiyatı da uygun.

Güçlü donanım birleşenleri uygun fiyat ile birleşti

Ürünün tasarım hatlarına baktığımızda, ön kısmın neredeyse tamamıyla ekrana ayrıldığını ve bir selfie kamera detayını görmüyoruz. Arka kısma geldiğimizde ise, bir halka içinde, şık bir stil hareketiyle dört kameranın toplandığına tanıklık ediyoruz.

Metal çerçeve ve hem ön hem de arka tarafta Gorilla Glass 5 koruma teknolojilerinin kullanıldığı ürün, aynı zamanda Type-C bağlantı noktasına, 3.5mm kulaklık girişine ve mono hoparlöre sahip. Selfie kamera nerede diye soracak olursanız, onun da pop-up sistem olarak cihaza dahil edildiğini belirtelim.

Poco F2 Pro, 6.67 inç değerde Amoled ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğün sunulduğu ekran, 60Hz yenileme hızına sahip ve 500nit parlaklık değeri sunabiliyor. Ek olarak, HDR10+ desteği de var.

Tüm bunların anlamı, ürünün devasa ekranında bir şeyler izlemek ve oynamanın gayet keyifli olduğu, dış mekân kullanımlarında dahi yeterli belirginlik düzeyinin, doygun renklerin ve net detayların sunulabilir olduğu.

PERFORMANSI

Poco F2 Pro, üst seviye bir akıllı telefon. Bunu söylememizi sağlayan detaylardan bir tanesi, 7nm üretim süreciyle hazırlanan Snapdragon 865 işlemcisine sahip olması. Amiral gemisi telefonlar için hazırlanan bu işlemci, oldukça yüksek performans sunarken düşük güç tüketimini de hedefliyor.

6GB RAM ve 128GB depolama detaylarının bulunduğu telefonumuz, aynı zamanda UFS 3.1 teknolojisine de sahip. Bu sayede hem akıcı bir arayüz deneyimi mümkün oluyor, hem de dosya okuma yazma hızlarında yüksek performanslar elde edilebiliyor.

Telefonumuzda Android 10 işletim sistemi ve kullanımı kolay bir arayüze yer verilmiş. Hem güncellik hem de kolaylık bir arada.

Yaptığımız oyun testlerinde, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları iyi grafik kalitesinde ve yüksek akıcılıkla oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde cihazımızda ciddi bir ısınma düzeyi de yaşanmadı, ki burada da bazı çalışmalar var. Firma, LiquidCool 2.0 adını verdiği teknolojiyi kullanmış ve bu sayede cihazın ısınma düzeyinin düşük seviyelerde kalması hedefleniyor.

KAMERA SİSTEMİ

64MP değerdeki ana kamera, yani Sony IMX686 sensör, f1.89 açıklık değerine sahip ve hem iyi ışıklı ortamlarda, hem de düşük ışıklı ortamlarda net sonuçlar verebiliyor.

13MP değerdeki geniş açılı kamera, kalabalık fotoğraflar, manzara fotoğrafları ve dar alanlarda çok fazla detayı tek kareye sığdırmak isteyenler için ideal. 5MP makro kamerayla da yakın planda en ufak detayları yakalayabiliyorsunuz. Ve 2MP değerdeki derinlik sensörü de bokeh efektli fotoğraflar için ideal.

Kameralar hakkında genel yorum yapmak gerekirse, cihazın bu tarafta başarılı işler çıkardığını söyleyebiliriz. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda hem net detaylar hem de doygun renkler elde edebiliyorsunuz.

Ön tarafa geldiğimizde ise, 20MP değerde pop-up açılır kapanır selfie kamera var. Bu kamera ile 1080p 30FPS videolar ve 120FPS’de ağır çekim videolar çekebiliyorsunuz. Aslında video çekim tarafında biraz daha detay sunulabilirmiş.

Hem selfie fotoğraflar hem de görüntülü görüşmeler için iyi performans sunduğunu söylemek gerek. Lakin ekran ışığı yerine, selfie kamerada flah ışığına yer verilebilirdi.

SONUÇ

Telefonumuzda hızlı şarj destekli 4700mAh pil bulunuyor. 30w hızlı şarj desteği sayesinde hızlıca şarj olabilen pil, yoğun kullanımlarda tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza imkân sunuyor.

Tabii telefonun kablosuz bağlantı teknolojileri de önemli. Poco F2 Pro’nun bugünü düşündüğü gibi biraz da geleceğiniz için yatırım yaptığını söylemeliyiz. Cihazda NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 ve 5G gibi gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojileri bulunuyor.
Bildiğiniz gibi Wi-Fi 6, oldukça yüksek kablosuz bağlantı imkânı sunabiliyor ve yakında kullanıma hazır olacak 5G için de şimdiden hazır bekleyişe geçebiliyorsunuz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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