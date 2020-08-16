Güçlü donanım birleşenleri uygun fiyat ile birleşti

Ürünün tasarım hatlarına baktığımızda, ön kısmın neredeyse tamamıyla ekrana ayrıldığını ve bir selfie kamera detayını görmüyoruz. Arka kısma geldiğimizde ise, bir halka içinde, şık bir stil hareketiyle dört kameranın toplandığına tanıklık ediyoruz.

Metal çerçeve ve hem ön hem de arka tarafta Gorilla Glass 5 koruma teknolojilerinin kullanıldığı ürün, aynı zamanda Type-C bağlantı noktasına, 3.5mm kulaklık girişine ve mono hoparlöre sahip. Selfie kamera nerede diye soracak olursanız, onun da pop-up sistem olarak cihaza dahil edildiğini belirtelim.

Poco F2 Pro, 6.67 inç değerde Amoled ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğün sunulduğu ekran, 60Hz yenileme hızına sahip ve 500nit parlaklık değeri sunabiliyor. Ek olarak, HDR10+ desteği de var.

Tüm bunların anlamı, ürünün devasa ekranında bir şeyler izlemek ve oynamanın gayet keyifli olduğu, dış mekân kullanımlarında dahi yeterli belirginlik düzeyinin, doygun renklerin ve net detayların sunulabilir olduğu.

PERFORMANSI

Poco F2 Pro, üst seviye bir akıllı telefon. Bunu söylememizi sağlayan detaylardan bir tanesi, 7nm üretim süreciyle hazırlanan Snapdragon 865 işlemcisine sahip olması. Amiral gemisi telefonlar için hazırlanan bu işlemci, oldukça yüksek performans sunarken düşük güç tüketimini de hedefliyor.