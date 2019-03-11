Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için geldiği New York'ta Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen panele katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Selçuk, etkinlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi ancak kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımları ile mümkündür." diye konuştu.

- "Kadının güçlü olduğu bir toplumda..."

Kadınların çalışma hayatında daha etkin ve aktif olmalarının, kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesine katkı sağladığı ve toplumların gelişmişlik düzeyini de etkilediğini vurgulayan Selçuk, "Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.