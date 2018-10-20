Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Güçlü olmak için birlik olmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Türkiye benim vatanım. Türkiye'de terörle mücadelede bir şehit haberi alınca, o ağlayan anne ve kardeş gibi biz de ağlıyoruz." dedi.

Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenecek konferansa katılmak için kente gelen Paşayeva, İl Emniyet Müdürlüğü ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nı ziyaret etti.

Paşayeva, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türklerin büyük bir millet olduğunu ve büyük bir vatan coğrafyasının bulunduğunu söyledi.

Bu vatan coğrafyasının her tarafında bir gözyaşı olduğuna ve bu acıları durdurmanın tek yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğine dikkati çeken Paşayeva, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin artık dedelerinin ruhuna sahip olmaları gerekir. Dedelerimiz, birlik ve beraberlik ruhunun ne kadar önemli olduğunu tüm hayatlarıyla ve yaşantılarıyla bize öğretmişler. Hepimiz için birlik olma zamanı diyoruz. Müslüman dünyasının güçlü olması için de Türk dünyasının güçlü olması lazım. O birlik ve güç olursa her şeyin üstesinden geliriz. Haksızlığın ve adaletsizliğin arttığı bir dünyadayız. Adalet anlayışının bittiği bir dünya. 'Gücün varsa ne istiyorsan yapabilirsin' kuralının hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sadece bizim yaşadığımız coğrafyada ne kadar acı ve gözyaşı var. O nedenle bu haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelenin tek yolu var. Güçlü olmak için birlik olmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Türkiye benim vatanım. Türkiye'de terörle mücadelede bir şehit haberi alınca, o ağlayan anne ve kardeş gibi biz de ağlıyoruz."