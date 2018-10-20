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"Güçlü olmak için birlik olmak zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: - "Güçlü olmak için birlik olmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Türkiye benim vatanım. Türkiye'de terörle mücadelede bir şehit haberi alınca, o ağlayan anne ve kardeş gibi biz de ağlıyoruz"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Güçlü olmak için birlik olmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Türkiye benim vatanım. Türkiye'de terörle mücadelede bir şehit haberi alınca, o ağlayan anne ve kardeş gibi biz de ağlıyoruz." dedi.

Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenecek konferansa katılmak için kente gelen Paşayeva, İl Emniyet Müdürlüğü ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nı ziyaret etti.

Paşayeva, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türklerin büyük bir millet olduğunu ve büyük bir vatan coğrafyasının bulunduğunu söyledi.

Bu vatan coğrafyasının her tarafında bir gözyaşı olduğuna ve bu acıları durdurmanın tek yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğine dikkati çeken Paşayeva, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin artık dedelerinin ruhuna sahip olmaları gerekir. Dedelerimiz, birlik ve beraberlik ruhunun ne kadar önemli olduğunu tüm hayatlarıyla ve yaşantılarıyla bize öğretmişler. Hepimiz için birlik olma zamanı diyoruz. Müslüman dünyasının güçlü olması için de Türk dünyasının güçlü olması lazım. O birlik ve güç olursa her şeyin üstesinden geliriz. Haksızlığın ve adaletsizliğin arttığı bir dünyadayız. Adalet anlayışının bittiği bir dünya. 'Gücün varsa ne istiyorsan yapabilirsin' kuralının hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sadece bizim yaşadığımız coğrafyada ne kadar acı ve gözyaşı var. O nedenle bu haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelenin tek yolu var. Güçlü olmak için birlik olmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Türkiye benim vatanım. Türkiye'de terörle mücadelede bir şehit haberi alınca, o ağlayan anne ve kardeş gibi biz de ağlıyoruz."

Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ganire Paşayeva'nın bir gönül insanı olduğunu söyledi.

- MKEK Silah Fabrikası ziyareti

Paşayeva ve beraberindekiler, daha sonra MKEK Silah Fabrikası'nı ziyaret ederek, fabrika müdürü Mehmet Ocakcıoğlu'ndan Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeği MPT-76 ve tamamen yerli üretim MPT-55 ile BORA-12 keskin nişancı tüfeği hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Paşayeva, Türkiye'nin savunma sanayi alanında atılımlarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin kendilerinin de vatanı olduğunu vurgulayan Paşayeva, "Vatanımız adına mutlu olduk. Çok şükür bugünleri gördük. Türkiye, NATO'nun bütün testlerinden geçen yerli silah üretti. Pakistan'da birinci olan silahı var. Artık dünya çapında kabul edilen savunma sanayisi alanında üretimleri var. Bu Türkiye için çok önemli. Çünkü yıllardır terörle mücadele ediyor. İkincisi de bu devletin gücü demektir. Başka ülkelere de ihraç etmesi de ayrı gurur verici. Azerbaycan da savunma sanayisi alanına çok büyük önem vermektedir. Savunma Sanayi Bakanlığı da kuruldu. Kardeş ülkemiz Türkiye'nin bilgi ve desteğiyle inşallah birlikte güzel işler yapılır." diye konuştu.

Milli piyade tüfeği MPT-76 ile atış yapan Paşayeva, daha sonra fabrika içerisinde bulunan Silah Müzesi'ni de gezdi.

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azerbaycan milletvekili ganire paşayeva kırıkkale ziyaret

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