"Güçlü olmak zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım"

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'ya verilmesine ilişkin, "Ne yaparsanız yapın son noktaya kadar geldiğinde yine bir jüri toplanıyor ve karar veriyor ve bu Türkiye olmuyor. Hakeme rağmen almak dediğimiz bu. Biz bunu alacağız. Hangi hakemi koyarlarsa koysunlar, şartlar ne olursa olsun biz bu oyunu alacağız." dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan bir otelde, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Oktay, Yozgat'ın son 16 yılda çok büyük hizmet aldığını ve alması gereken daha çok yolu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta yerel kalkınmaya ağırlık verdiğini ve Türkiye'nin kalkınmasına önem verdiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye'nin uluslararası alanda söz sahibi olmasıyla alakalı net bir duruşu vardı, dik duruşu vardı, net kararlılığı vardı. Bu duruşun hiçbir şekilde değişmediğine ve değişmeyeceğine de yine hep birlikte şahit olduk. En son iki gün öncesinde Birleşmiş Milletler'deki durumu zaten siz kendi gözlerinizle de gördünüz, şahit oldunuz. Bu gelişmenin sadece merkezin, Ankara'nın, merkezi hükümetin illere yapacağı yatırımlarla olmayacağını, Sayın Cumhurbaşkanımızın kalkınma modeli olarak sunduğu, ihracata dayalı büyüme dediğimiz modelde, üretim ve verimliliğe dayalı dediğimiz modelde, bu genel kalkınmanın dün 2023 hedefleri olarak ifade ettiğimiz, bugün 2053'leri, 2071'leri konuştuğumuz gelecek nesillerle alakalı ortamda sadece merkezden verilen katkılarla olmayacağını, dolayısıyla her bir vatandaşımızın da bununla ilgili her bir ilimizin, her bir ilçemizin elini, yüreğini, gövdesini taşın altına koyması gerektiğini de her fırsatta ifade ediyorum."