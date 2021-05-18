Güçlü oyuncu kadrosu ile Masumiyet dizisi reytinglere yenik düştü!

Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı Masumiyet dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi. Yaz sezonun gelmesiyle final kararı alan diziler arasına Masumiyet dizisi de katıldı.

Masumiyet dizisinden üzen haber: Final kararı aldı!

Yaz sezonuna hazırlanan kanallar dizilerine birer birer son verirken bu kervana Fox TV'de katıldı.

Kısa bir süre önce Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisinden sevenlerine üzecek haber geldi.

Güçlü diziler ile yarışında yenik düştü Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle izleyiciyi heyecanlandıran dizi Masumiyet yüksek reyting oranlarıyla yayın hayatına başlasa da güçlü diziler ile yarışında yenik düştü.

Yayın gününü değiştirdiler Dizinin sevenlerinin ısrarı üzerine bir süre daha devam etmek için yayın günü değiştirse de istenilen başarıyı elde edemeyecekleri ortaya çıktı ve final yapma konusunda kararlarını değiştirmediği ortaya çıktı.

Final kararı aldılar Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi kaşesi yüksek oyuncuların yer aldığı dizi reytinglerde aynı etkiyi gösteremeyince yapımcı ve kanal dizinin reytinglerin kötü olmadığı halde kaşeleri çıkarmadığı gerekçesiyle dizinin finaline karar verdi.

Yapılan filtre alay konusu oldu Öte yandan dizi son günlerde sadece Hülya Avşar'a uygulanan gençleştirme efekti ile gündeme geldi.

Masumiyet son bölüm özeti Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun’un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir.

Ela, annesinin elini tutup, İlker’e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale’nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar.