"Güçlü Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri için çalışmaya devam edeceğiz"

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANİN - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'te 7 Ekim'de yapılacak seçimler sonrasında da güçlü Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Büyükelçi Koç, Bosna Hersek'te 7 Ekim Pazar günü yapılacak parlamento ve Devlet Başkanlığı Konseyi seçimleri öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Seçimler öncesinde ülkede gerginliği yükselten açıklamalar yapılmasının, Bosna Hersek'in özel yapısı ve kendisine has karakteri göz önüne alındığında normal olduğunu belirten Koç, Bosna Hersek'in savaşın sonlandığı 1995'ten beri birlikte ve tek devlet olarak yaşama iradesini ortaya koyduğunu vurguladı. Koç, her seçim döneminde bu tür siyasi söylemler olduğuna işaret ederek, "Burada olumlu bakılacak nokta, şu ana kadarki dönemde herhangi bir taşkınlığın, karşılıklı fiziksel eyleme ve şiddete dönecek herhangi bir hususun olmaması. Sokaklara baktığınız zaman son derece sakin ve makul bir süreç görüyorsunuz." dedi. Önemli olan hususun, ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde, egemenliğine saygı duyacak şekilde ana hedeften şaşmayan bir süreç yaşanması olduğuna dikkati çeken Koç, "Ülkenin birlik ve beraberliği bakımından da olumlu ve hayırlı sonuçlar çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Koç, Türkiye'nin dış politikasında Bosna Hersek'in egemenliği, birliği ve bütünlüğünün ana hedef olduğunu anlatan, "Bizim de arzumuz bu seçimlerden çıkacak sonuçların Bosna Hersek'in birliğine, bütünlüğüne, ekonomisine ve müreffeh bir toplum olmasına katkı sağlaması." diye konuştu. Seçimlerden çıkacak sonuç ne olursa olsun asıl hedefin ülkenin bütünlüğü ve ekonomik projelerle bu bütünlüğün pekiştirilmesi olması gerektiğinin altını çizen Koç, bunu Türkiye'nin de arzusu olduğunu dile getirdi. Büyükelçi Koç, Türkiye'nin hiçbir zaman Bosna Hersek'in içişlerine karışmadığını vurgulayarak, "Bosna Hersek'in kendi kurumları var. Türkiye, bu kurumların aldığı kararları her zaman saygıyla kabul etmiştir." dedi. Türkiye'nin, Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyinin (PIC) aktif bir üyesi olduğunu anımsatan Koç, bu konsey üzerinden Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve barışın korunmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Koç, PIC toplantılarında da adil, şeffaf ve demokratik bir seçim olması yönünde ortak çağrıda bulunulduğunu belirterek, "Bu çağrımızı PIC Bildirisi'yle ortaya koyduk. Bu, Türkiye'nin de her zaman paylaştığı bir süreç oldu. Herkesin arzusu bu ülkenin Dayton Barış Anlaşması'ndan itibaren sağladığı gibi birliğini adil, demokratik ve şeffaf seçimlerle sürdürmesi." diye konuştu.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in hedeflerini desteklediğini bildiren Koç, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinin bir an önce gerçekleşmesi adına destek verilmeye devam edileceğini söyledi.

\ - "Türkiye en güçlü hükümetin oluşmasını arzu edecektir" Seçimlerden sonra ekonomik anlamda birtakım önemli projelerin yeniden gündeme gelmesinin ve yatırımların kaldığı yerden artarak sürmesinin iki ülke arasındaki ilişkiler bakımından önemli olduğunu vurgulayan Koç, şu değerlendirmede bulundu: "Seçimlerden çıkacak sonuç, Bosna Hersek halkının siyasi iradesini ortaya koyduğu adil ve şeffaf bir seçimin neticesi olarak herkesin kabul edeceği, saygı duyacağı bir sonuç olacaktır. Türkiye de bu sonuçlara uygun bir şekilde en güçlü hükümetin oluşmasını arzu etmektedir. Bizler zaten seçim dönemlerinden de bağımsız olarak Bosna Hersek ile ilişkilerimizi her düzeyde çok sağlam temellerde ilerletiyoruz. Seçimler öncesi ve sonrası dönemde de bu üst düzeyde seyreden ilişkiler seyrini değiştirmeden devam edecektir. Bizim arzumuz, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi düzeydeki yakınlığın olumlu yansımalarıyla ülkedeki birlik ve bütünlüğün pekişmesidir. Seçimlerden önce olduğu gibi güçlü Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri için çalışmaya devam edeceğiz. Ticaret ve yatırım rakamlarımızdaki yükseliş odaklı bu eğilimin seçimlerden sonra da devam edeceğini ve yeni bir siyasi iradenin, yenilenmiş bir güçlü iradeyle daha da artacağına katkı sağlayacağına inancımız tamdır."