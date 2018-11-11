"Güçlü Türkiye için sağlıkta yerli ve milli hamle"

İSTANBUL, (DHA)-SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Savunma sanayiinde ortaya konulan kararlı irade ile başarılan milli üretim hamlesini, Yerli İlaç ve Yerli Tıbbi Cihaz konularında da sergileyerek dış dünyaya olan bağımlılığımızı nihayete erdirebiliriz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gülhane Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ettiğini belirten Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında sağlıkta yerlileşme ve millileşme vurgusu yaptığını ifade etti.

"TÜRKİYE BU BEYİN GÜCÜNE SAHİP"

Prof. Dr. Erdöl, "Sayın Cumhurbaşkanımız konunun tüm taraflarını ilgilendiren önemli tespit ve ikazlarda bulundular. Sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, tıbbi cihaz üretimi gibi konularda Savunma Sanayiinde elde edilen kazanım ve başarıları örnek göstererek ilgili herkes için büyük bir vizyon ortaya koydular. Bu büyük vizyonda Üniversitemizin yerini işaret eden Cumhurbaşkanımız, 'Her alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyacımız had safhada. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni kurma sebebimiz de budur. Sağlık alanında başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıptayla bakıyor. Bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız. Bilim ve iş insanlarımızı gerektiği şekilde desteklememiz lazım" ifadelerini kullandı.