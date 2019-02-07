NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Güçlü Türkiye'yi güçlü gençlerimizle birlikte inşa etmek istiyoruz. Gençlerimiz, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durdukları gibi bugünden sonra da yanımızda dururlarsa çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Temsilciliğini ziyaret eden Kaya, burada TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan'dan yaptıkları çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Bir gazetecinin, "İlk defa oy kullanacak gençlere mesajınız nedir?" sorusu üzerine Kaya, gençlere 2002 yılı öncesi Türkiye'nin iyi anlatılması gerektiğini belirtti.

İstanbul'u örnek gösteren Kaya, çöp dağlarında hayatlarını kaybeden insanların olduğu bir şehirden, yaşanılabilir ve hizmet kalitesi yükselmiş bir şehre dönüşümü örneklerle anlattı.

AK Parti'nin hizmet anlayışı çerçevesinde özellikle gençlere ve çocuklara büyük önem verildiğini dile getiren Kaya, güçlü Türkiye'nin gençlerle inşa edileceğini kaydetti.