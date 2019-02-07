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"Güçlü Türkiye'yi güçlü gençlerimizle birlikte inşa etmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Güçlü Türkiye'yi güçlü gençlerimizle birlikte inşa etmek istiyoruz. Gençlerimiz, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durdukları gibi bugünden sonra da yanımızda dururlarsa çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız"

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Güçlü Türkiye'yi güçlü gençlerimizle birlikte inşa etmek istiyoruz. Gençlerimiz, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durdukları gibi bugünden sonra da yanımızda dururlarsa çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Temsilciliğini ziyaret eden Kaya, burada TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan'dan yaptıkları çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Bir gazetecinin, "İlk defa oy kullanacak gençlere mesajınız nedir?" sorusu üzerine Kaya, gençlere 2002 yılı öncesi Türkiye'nin iyi anlatılması gerektiğini belirtti.

İstanbul'u örnek gösteren Kaya, çöp dağlarında hayatlarını kaybeden insanların olduğu bir şehirden, yaşanılabilir ve hizmet kalitesi yükselmiş bir şehre dönüşümü örneklerle anlattı.

AK Parti'nin hizmet anlayışı çerçevesinde özellikle gençlere ve çocuklara büyük önem verildiğini dile getiren Kaya, güçlü Türkiye'nin gençlerle inşa edileceğini kaydetti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı hizmet belediyeciliği ve 2002'de AK Parti iktidarı ile Türkiye'de çok büyük değişim, dönüşüm yaşandı.
Bugün hastaneye giden genç kardeşlerimiz hemen muayene olup, ilacını alabiliyor. 2002 öncesi Türkiye'de ilaçlar bulunamıyordu. İnsanlar acil servis önünde hayatını kaybediyordu. Yokluğun olduğu, enflasyonun yüzde 70'lerde olduğu bir Türkiye vardı.
Genç kardeşlerimize bunu anlatmamız yazım. Önümüzdeki dönemde gençlerimize yönelik çok fazla çalışma yapacağız. Bütün hedef ve hayallerimiz Türkiye'nin gençlerinin, çocuklarının daha güzel bir ülkede yaşaması için. AK Parti belediye başkan adaylarımızın genç ve çocuklara yönelik projeleri var. Güçlü Türkiye'yi güçlü gençlerimizle birlikte inşa etmek istiyoruz. Gençlerimiz, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durdukları gibi bugünden sonra da yanımızda dururlarsa çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

TÜGVA üyesi gençlerle sohbet eden Bakan Kaya'ya Alkan tarafından Osmanlı döneminde kullanılan hedef oku hediye edildi.

Ziyaretinde Kaya'ya, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı Rasim Arı ve partililer eşlik etti.

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