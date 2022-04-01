HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

31.03.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanlarımızın her daim temiz olması, sağlığımız için oldukça önemli. Neyse ki elektrik süpürgeleri ile evdeki tozlardan kurtulabilir, toz ve kirlerin yüzeylerde birikmesini önleyebiliriz. Eğer siz de evinizdeki kir ve tozdan kurtulmanızı sağlayacak kaliteli bir süpürge arayışındaysanız Fakir Atria Elektrikli Süpürge ile tanışmanızın tam zamanı!

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Tozlu bir evde yaşamak sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Özellikle astım gibi üst solunum yolu hastalığına sahip kişiler için tozlu alanlar yaşam kalitesini fazlasıyla düşürür. Neyse ki bu olumsuzluklardan korunmak için elektrikli süpürgeleri kullanabiliriz. Evinizi tozdan arındıracak, güçlü çekişiyle kısa sürede süpürme işlemini tamamlayacak, kaliteli ve dayanıklı bir süpürgeye ihtiyacınız varsa Fakir Atria Elektrikli Süpürge'yi ve benzer modelleri incelediğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'nin teknik özellikleri

  • Eco özelliği: Yok

  • Hepa filtre: Var

  • Motor gücü (watt): 900

  • Ses seviyesi (dB): 77,8

  • Su haznesi: Yok

  • Toz haznesi: Var

  • Toz torbası: Yok

Fakir Atria Elektrikli Süpürge; 900 w gücüyle yaşam alanlarınızı tozdan, kirden ve kırıntılardan kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. A enerji sınıfında bulunan ürün, düşük elektrik tüketimi gerçekleştirerek tasarruf etmenizi sağlıyor. 1,5 litrelik toz haznesiyle tek seferde daha fazla alanı temizliyor. Toz torbası bulunmayan Fakir Atria Elektrikli Süpürge'nin toz haznesi tek tuşa basarak kolayca boşaltılabiliyor. Bu sayede tozun etrafa dağılması önleniyor. Ürünün geniş tekerleri sayesinde süpürme işleminde hızlı manevralar yapılabiliyor. Ergonomik tutuşuyla her yere kolayca taşınıyor. 5 metre kablo uzunluğu bulunan Fakir Atria Elektrikli Süpürge, temizlik sırasında hareketlerinizi kısıtlamıyor. Otomatik kablo sarma fonksiyonu, temizlik işlemi bittikten sonra kabloyu hızlı şekilde doluyor. Böylece kablo, kötü bir görüntüye neden olmuyor. Teleskobik borusu ise boyunuza uygun şekilde ayarlanabiliyor. Böylece eğilip kalkmak zorunda kalmadan konforlu bir süpürme işlemi yapmanıza imkân tanıyor. Kenar ve köşe aparatı ulaşılması zor alanlara rahatça erişmenizi sağlayarak dip köşe temizlik yapmanıza olanak veriyor. Esnek borusu, özellikle koltukların alt kısmını temizlerken işinizi kolaylaştırıyor. HEPA 13 filtresi, tozları hapsederek ortamın havasını tozdan arındırıyor. 77,8 dB ses seviyesiyle temizlik sırasında rahatsız olmanızı ve gürültü kirliliğini önlüyor. Şeffaf toz haznesi sayesinde haznenin doluluk seviyesi takip edilebiliyor. Dayanıklı materyallerden üretilen Fakir Atria Elektrikli Süpürge'yi uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanmak mümkün oluyor.

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'nin avantaj ve dezavantajları

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'nin avantajlarını merak ediyorsanız başlayalım:

  • 900 w gücüyle kiri ve tozu hızlı bir şekilde temizler.

  • 1,5 litre kapasiteli toz haznesi, daha geniş alanları süpürmenizi sağlar.

  • Geniş tekerleri ve 5 metre kablo uzunluğu temizlik sırasında rahatça hareket etme olanağı verir.

  • Teleskobik boruları sayesinde makineyi boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

  • Kenar ve köşe aparatı zor alanlara kolayca erişim sağlar.

  • HEPA filtre, tozu içine hapsederek havayı tozdan arındırır.

  • 77,8 dB ses seviyesi gürültü kirliliğine neden olmaz.

  • Şeffaf tasarımı, haznenin doluluk oranını takip etmenizi kolaylaştırır.

  • Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca tercih edebilirsiniz.

Fakir Atria Elektrik Süpürge'nin dezavantajı olarak dikey süpürgelere göre kullanılmadığı zamanlarda daha fazla alan yer kaplaması ve şarjlı olmaması sayılabilir.

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'ni kullananların yorumları

Fakir Atria Electronic 900 w Toz Torbasız Elektrikli Süpürge yorumlarında yüksek emiş gücü ön plana çıkıyor. Geniş tekerleriyle rahatça hareket etmesi ise tüketiciler tarafından epey beğeni topluyor. Fakir Atria Elektrik Süpürgesi yorumlarında en fazla ilgi gören özellik ise HEPA filtresi oluyor. Fakir Atria kullanıcı yorumlarında bir diğer dikkat çeken fonksiyon da sessiz çalışması şeklinde karşımıza çıkıyor. Fiyat performans açısından da Fakir Atria kullananlardan tam notu almayı başarıyor. Genel olarak tüketicilerin beklentilerini karşılayan Fakir Atria yorumlarında kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplaması dışında herhangi bir olumsuz yorum bulunmuyor.

Ürünü İncele

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'ne alternatif ürünler

1. Nilfisk 128390136 Meteor Deluxe Toz Torbasız Süpürge

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

800 w güce sahip Nilfisk 128390136 Meteor Deluxe Toz Torbasız Süpürge, tozu ve kirli kolay bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. HEPA filtreleri tozu hapsederek havayı tozdan arındırır. 9 metrelik çalışma mesafesi ve geniş tekerleri sayesinde temizlik sırasında rahatça hareket edebilirsiniz. Ürünün teleskobik borularını boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı temizlik başlıkları bulunan ürünü farklı yüzeyleri temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Arzum Ar4077 Focus Pro Cyclone Filtreli Süpürge

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Arzum Ar4077 Focus Pro Cyclone Filtreli Süpürge, 890 w gücü ve Cyclone teknolojisiyle maksimum temizlik sunar. Emiş gücü ayarı sayesinde makinenin çekiş seviyesini temizlik yapacağınız yüzeye uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Kompakt ve hafif tasarımı ile konforlu bir kullanım sunar ve kolayca taşınır. 1,8 litre toz haznesiyle tek seferde daha geniş bir alanı süpürebilirsiniz. HEPA 12 filtresi, tozu ve alerjenleri tutarak hava kalitesini artırır.

Ürünü İncele

3. Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Elektrikli Süpürge

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Elektrikli Süpürge; yüksek emiş gücüyle halılardaki, sert zeminlerdeki ve koltuktaki toz ile kiri derinlemesine temizler. Ürünün TriActive başlığı, halı yüzeyindeki derine sinmiş tozları sizi yormadan kolayca süpürür. Alerji haznesi tozların %99,90'ını hapsederek odanın hava kalitesini artırır. Tek tuşla açabileceğiniz toz haznesini kolayca boşaltabilirsiniz. Teleskobik boru, makineyi boyunuza göre ayarlamanıza yardımcı olur. Tekerler rahatça hareket etmenizi sağlar.

Ürünü İncele

4. Electrolux EUFC8ANIMA Elektrikli Süpürge

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Electrolux EUFC8ANIMA Elektrikli Süpürge, Cyclone teknolojisi sayesinde tozları havadan ayırır. UltraFlex 4 aşamalı filtre sistemiyle küf sporlarını, toz akarlarını ve alerjenleri hapsederek hava kalitesinin yükseltir. Büyük tekerleri temizlik sırasında rahatça hareket imkânı verirken zeminin çizilmesine ve zarar görmesine neden olmaz. Teleskobik boruları istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. Farklı boyuttaki başlıklarla çeşitli zeminleri rahatça temizleyebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Samsung Vc07R302Mvp Elektrikli Süpürge

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yüksek emiş gücüne sahip Samsung Vc07R302Mvp Elektrikli Süpürge, tozu ve kiri derinlemesine temizler. 2,5 litrelik toz haznesiyle tek seferde daha geniş alanları süpürebilirsiniz. Beş adımlı filtre sistemi tozu içinde hapseder ve hava kalitesini artırır. Ergonomik sap tasarımı sayesinde makineyi kolayca taşıyabilirsiniz. Otomatik kablo sarma özelliğiyle işiniz bittikten sonra kabloyu hızlı bir şekilde toparlayabilirsiniz. Şeffaf yapısı sayesinde haznenin doluluk seviyesini rahatça kontrol edebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Arnica Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Arnica Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Cyclon Max teknolojisi sayesinde halı içine yerleşmiş inatçı kirleri kolayca temizler. Ultra sessiz bir kullanım sunan makine, gürültü kirliliğine neden olmaz. LED göstergesi ve uzaktan kumanda özelliğiyle kolaylık sağlar. 102 cm teleskobik borusunu boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Özel aparatlarıyla farklı yüzeylerde kullanmak için tercih edebilirsiniz. Sağlam yapısıyla uzun süre kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Altus AL 606 SM Elektrikli Süpürge

Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Altus AL 606 SM Elektrikli Süpürge, 2,5 litre toz haznesiyle tek seferde daha geniş alanı temizlemenize yardımcı olur. 360 derece dönebilen hortumu sayesinde süpürme işlemi sırasında rahatça hareket edebilirsiniz. Işıklı toz hazne göstergesiyle doluluk oranını takip edebilirsiniz. Yüksek emiş gücüyle ev temizliğini kısa sürede hallederek kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Farklı başlıklarıyla çeşitli yüzeylerde kullanmak için tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Pilim hızlı bitiyor" diyenlere müjde! Dün akşam yayınlandı"Pilim hızlı bitiyor" diyenlere müjde! Dün akşam yayınlandı
Valilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakınValilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakın
Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar

Evin sıkıcı mobilyalarına eğlence katılmış alternatifler

Evin sıkıcı mobilyalarına eğlence katılmış alternatifler

Gülcan Arslan'ın olay olan ceketine 300 TL altı alternatifler

Gülcan Arslan'ın olay olan ceketine 300 TL altı alternatifler

Bu ürün uygun fiyatıyla size müziğin doruklarını yaşatacak!

Bu ürün uygun fiyatıyla size müziğin doruklarını yaşatacak!

Evi güneş almayan bitki aşıklarına iç mekân bitkileri

Evi güneş almayan bitki aşıklarına iç mekân bitkileri

Kızartmalarını en lezzetli halde isteyenlere fritöz önerileri

Kızartmalarını en lezzetli halde isteyenlere fritöz önerileri

Tümünü Gör
Kızartmalarını en lezzetli halde isteyenlere fritöz önerileri

Kızartmalarını en lezzetli halde isteyenlere fritöz önerileri

Bu ürün sizi yüksek korumasıyla yaza hazırlayacak!

Bu ürün sizi yüksek korumasıyla yaza hazırlayacak!

İddialı tarzıyla sürekli konuşulan Didem Soydan'ın olay olan...

İddialı tarzıyla sürekli konuşulan Didem Soydan'ın olay olan...

Melisa Aslı Pamuk'un stilini sevenlere 600 TL altı takım elbise önerileri

Melisa Aslı Pamuk'un stilini sevenlere 600 TL altı takım elbise önerileri

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Takma tırnak sevdalılarına en stil takma tırnak önerileri

Takma tırnak sevdalılarına en stil takma tırnak önerileri

Tümünü Gör
Takma tırnak sevdalılarına en stil takma tırnak önerileri

Takma tırnak sevdalılarına en stil takma tırnak önerileri

Çağla Şıkel'in çok konuşulan transparan elbisesine 500 TL altı alternatif kombin önerileri

Çağla Şıkel'in çok konuşulan transparan elbisesine 500 TL altı alternatif kombin önerileri

Ekstra depolama alanına ihtiyaç duyanlara çok amaçlı mobilyalar

Ekstra depolama alanına ihtiyaç duyanlara çok amaçlı mobilyalar

Kahve gurmelerine kullanışlı filtre kahve makineleri

Kahve gurmelerine kullanışlı filtre kahve makineleri

Keyifle müzik dinlemek isteyenlere bluetooth kulaklıklar

Keyifle müzik dinlemek isteyenlere bluetooth kulaklıklar

Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kabanlar

Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kabanlar

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Keyifle müzik dinlemek isteyenlere bluetooth kulaklıklar

Keyifle müzik dinlemek isteyenlere bluetooth kulaklıklar

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Kızartmalarını en lezzetli halde isteyenlere fritöz önerileri

Kızartmalarını en lezzetli halde isteyenlere fritöz önerileri

Kahve gurmelerine kullanışlı filtre kahve makineleri

Kahve gurmelerine kullanışlı filtre kahve makineleri

Bu ürün uygun fiyatıyla size müziğin doruklarını yaşatacak!

Bu ürün uygun fiyatıyla size müziğin doruklarını yaşatacak!

Hız, performans ve bütçe dostu özellikleri ile dikkat çekiyor!

Hız, performans ve bütçe dostu özellikleri ile dikkat çekiyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.4.1 çıktı! Pil sorununa çözüm geldi

"Pilim hızlı bitiyor" diyenlere müjde! Dün akşam yayınlandı

Intel'den bu kez işlemci değil, grafik kartı geldi: Dizüstü bilgisayarlar için ilk Arc GPU'larını tanıttı

Bu kez başka bir "şey" tanıttı!

Sosyal medya bunu konuşuyor... Twitter, iPhone 6 desteğini durdurdu!

Kullanılamıyor... "Hiç bu kadar dışlanmamıştım"

Piyasanın en ucuz ve tanınan bluetooth kulaklığı Xiaomi Redmi Airdots incelemesi

Bu ürün uygun fiyatıyla size müziğin doruklarını yaşatacak!

Twitter kullanıcıları buna çok kızacak! TweetDeck ücretli olabilir

Kullanıcıları çok kızacak! Ücretli olabilir

ABD'de açıldı! Hamburgere adeta "teknoloji sosu" kattılar: 6 dakikada hazırlıyor

Bu da oldu! Hazırlaması sadece 6 dakika sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.