Güçlü ve dayanıklı Fakir Atria elektrikli süpürge kullananlar ve yorumları

Tozlu bir evde yaşamak sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Özellikle astım gibi üst solunum yolu hastalığına sahip kişiler için tozlu alanlar yaşam kalitesini fazlasıyla düşürür. Neyse ki bu olumsuzluklardan korunmak için elektrikli süpürgeleri kullanabiliriz. Evinizi tozdan arındıracak, güçlü çekişiyle kısa sürede süpürme işlemini tamamlayacak, kaliteli ve dayanıklı bir süpürgeye ihtiyacınız varsa Fakir Atria Elektrikli Süpürge'yi ve benzer modelleri incelediğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'nin teknik özellikleri

Eco özelliği: Yok

Hepa filtre: Var

Motor gücü (watt): 900

Ses seviyesi (dB): 77,8

Su haznesi: Yok

Toz haznesi: Var

Toz torbası: Yok

Fakir Atria Elektrikli Süpürge; 900 w gücüyle yaşam alanlarınızı tozdan, kirden ve kırıntılardan kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. A enerji sınıfında bulunan ürün, düşük elektrik tüketimi gerçekleştirerek tasarruf etmenizi sağlıyor. 1,5 litrelik toz haznesiyle tek seferde daha fazla alanı temizliyor. Toz torbası bulunmayan Fakir Atria Elektrikli Süpürge'nin toz haznesi tek tuşa basarak kolayca boşaltılabiliyor. Bu sayede tozun etrafa dağılması önleniyor. Ürünün geniş tekerleri sayesinde süpürme işleminde hızlı manevralar yapılabiliyor. Ergonomik tutuşuyla her yere kolayca taşınıyor. 5 metre kablo uzunluğu bulunan Fakir Atria Elektrikli Süpürge, temizlik sırasında hareketlerinizi kısıtlamıyor. Otomatik kablo sarma fonksiyonu, temizlik işlemi bittikten sonra kabloyu hızlı şekilde doluyor. Böylece kablo, kötü bir görüntüye neden olmuyor. Teleskobik borusu ise boyunuza uygun şekilde ayarlanabiliyor. Böylece eğilip kalkmak zorunda kalmadan konforlu bir süpürme işlemi yapmanıza imkân tanıyor. Kenar ve köşe aparatı ulaşılması zor alanlara rahatça erişmenizi sağlayarak dip köşe temizlik yapmanıza olanak veriyor. Esnek borusu, özellikle koltukların alt kısmını temizlerken işinizi kolaylaştırıyor. HEPA 13 filtresi, tozları hapsederek ortamın havasını tozdan arındırıyor. 77,8 dB ses seviyesiyle temizlik sırasında rahatsız olmanızı ve gürültü kirliliğini önlüyor. Şeffaf toz haznesi sayesinde haznenin doluluk seviyesi takip edilebiliyor. Dayanıklı materyallerden üretilen Fakir Atria Elektrikli Süpürge'yi uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanmak mümkün oluyor.

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'nin avantaj ve dezavantajları

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'nin avantajlarını merak ediyorsanız başlayalım:

900 w gücüyle kiri ve tozu hızlı bir şekilde temizler.

1,5 litre kapasiteli toz haznesi, daha geniş alanları süpürmenizi sağlar.

Geniş tekerleri ve 5 metre kablo uzunluğu temizlik sırasında rahatça hareket etme olanağı verir.

Teleskobik boruları sayesinde makineyi boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kenar ve köşe aparatı zor alanlara kolayca erişim sağlar.

HEPA filtre, tozu içine hapsederek havayı tozdan arındırır.

77,8 dB ses seviyesi gürültü kirliliğine neden olmaz.

Şeffaf tasarımı, haznenin doluluk oranını takip etmenizi kolaylaştırır.

Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca tercih edebilirsiniz.

Fakir Atria Elektrik Süpürge'nin dezavantajı olarak dikey süpürgelere göre kullanılmadığı zamanlarda daha fazla alan yer kaplaması ve şarjlı olmaması sayılabilir.

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'ni kullananların yorumları

Fakir Atria Electronic 900 w Toz Torbasız Elektrikli Süpürge yorumlarında yüksek emiş gücü ön plana çıkıyor. Geniş tekerleriyle rahatça hareket etmesi ise tüketiciler tarafından epey beğeni topluyor. Fakir Atria Elektrik Süpürgesi yorumlarında en fazla ilgi gören özellik ise HEPA filtresi oluyor. Fakir Atria kullanıcı yorumlarında bir diğer dikkat çeken fonksiyon da sessiz çalışması şeklinde karşımıza çıkıyor. Fiyat performans açısından da Fakir Atria kullananlardan tam notu almayı başarıyor. Genel olarak tüketicilerin beklentilerini karşılayan Fakir Atria yorumlarında kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplaması dışında herhangi bir olumsuz yorum bulunmuyor.

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi'ne alternatif ürünler

1. Nilfisk 128390136 Meteor Deluxe Toz Torbasız Süpürge

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800 w güce sahip Nilfisk 128390136 Meteor Deluxe Toz Torbasız Süpürge, tozu ve kirli kolay bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. HEPA filtreleri tozu hapsederek havayı tozdan arındırır. 9 metrelik çalışma mesafesi ve geniş tekerleri sayesinde temizlik sırasında rahatça hareket edebilirsiniz. Ürünün teleskobik borularını boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı temizlik başlıkları bulunan ürünü farklı yüzeyleri temizlemek için de kullanabilirsiniz.

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3. Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Elektrikli Süpürge

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5. Samsung Vc07R302Mvp Elektrikli Süpürge

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6. Arnica Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

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7. Altus AL 606 SM Elektrikli Süpürge

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