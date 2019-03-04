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Güçlü ve iri cüsseli 'guregh' köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, besicilerin yanından ayırmadığı ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, besicilerin yanından ayırmadığı ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor. Yetiştiricileri, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken, 100 bin liraya kadar satılabilen köpeklerin Orta Doğu ülkelerinden de talep edildiğini söyledi.

Karaköprü ve Bozova ilçelerinde özel barınaklarda yetiştirilen 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, özenle kaynatılan tavuk kemikleriyle besleniyor. 'Çobanların sadık dostu' diye bilinen, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken köpekler, son yıllarda bölgede geçim kaynağı olmaya başladı. Bozova'nın Kesmetaş Mahallesi'nde çiftlik kuran Süleyman Ak, özel yetiştirdiği köpekleri yurt içine ve çoğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına sattıklarını söyledi. 'Guregh' köpeklerin, çobanların vazgeçilmez dostu olduğunu kaydeden Ak, "Biz burada, sıcak bölge ikliminde yaşayan 'guregh' köpeklerini yetiştiriyoruz. Köpeklerimizi mama ve kaynatılmış tavuk kemiğiyle çocuk gibi besliyoruz. Bizim bu cins köpeklerimiz, çobanların en sadık köpeğidir. Sürüyü kurtlardan koruyor. Burada yetiştirdiğimiz köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor. Köpeklerimiz nerdeyse araba fiyatına satılıyor. Hatta bir müşterimiz geldi, arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi kabul etmedik. Köpeklerimize birçok kentten talep var. Ayrıca çoğu Arap şeyhleri olmak üzere yurt dışına da köpeklerimizi gönderiyoruz" dedi.

Ürkütücü sesiyle çevreye da korku salan 'guregh' köpeklerin, insanlarla kısa sürede yakınlık kurduğunu dile getiren besicilerden Ahmet Demir ise bu hayvanların bulunduğu ortama kimsenin yaklaşamadığını kaydetti.

Öte yandan barınaklarda beslenen köpekler, zaman zaman çiftlikte birbiriyle dövüşmesi nedeniyle zor anlar yaşattığı için sahiplerince zincirle kafeslerine bağlanarak, saldırgan tavırları engellenmeye çalışılıyor.

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