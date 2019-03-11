"Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için herşeyi yaparlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir zaman bunların tuzakları bitmedi. Bu coğrafyaya 2 şey haramdır. Birincisi zayıflık, ikincisi tembellik. Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar." dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye ne zaman ayağa kalksa, güçlü, kudretli olsa birilerinin buna engel olmaya çalıştığını, Türk-Kürt, alevi-sünni, sağcı-solcu, başı açık-başı örtülü, laik-dindar diyerek insanları parçalamak istediklerini, ülkenin birlik içinde olmasının istenmediğini belirtti.

Türkiye'nin birlik içinde olması halinde sesinin daha gür çıkacağını ve dimdik duracağını, on yıllardır ise bu oyunun oynandığını ifade eden Soylu, dertlerinin sadece seçim kazanmak olmadığını belirterek, "Hiçbir zaman bunların tuzakları bitmedi. Bu coğrafyaya 2 şey haramdır. Birincisi zayıflık, ikincisi tembellik. Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, önlerinde seçimin olmayacağı 4,5 yıllık bir dönemin bulunduğunu hatırlatarak "Bu 4,5 yılda hedeflerimize ulaşmayalım istiyorlar. '31 Mart'ta hükümeti zafiyete uğratalım, 31 Mart'ta Türkiye'yi zafiyete uğratalım, bu 4,5 yılda geçtiğimiz 7 yılda nasıl anasından emdiği sütü burnundan getirmişsek, önümüzdeki 4,5 yılda da analarından emdikleri sütü burunlarından getirelim' istiyorlar."