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Gücü ve tasarımı ile kendisinden söz ettiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Asus Expertbook yoğun bir iş gününüzde, başlangıçtan bitime kadar yanınızda yorulmadan yer alabilen güçlü bir ürün.

Gücü ve tasarımı ile kendisinden söz ettiriyor

Asus Expertbook ürününü elinize aldığınızda, ilk etapta mat yüzeyi dikkat çekiyor. Gerçekten çok hoş görünüyor. Bu sayede parlamalar ve parmak izi gibi can sıkan detaylar da engellenmiş oluyor. Magnezyum-Lityum alaşımlı malzemeden üretine cihazın, hafif olmasının yanında çok dayanıklı olduğu da belirtiliyor. Öyle ki Asus, ürünün Amerikan askeri standartlarına uygun yapıda olduğunu; düşmelere, basınca, yüksek ve düşük sıcaklık değerlerine dahi dayanıklı olduğunu belirtiyor. Bu aslında çok önemli. Zira pek çoğumuz ince ve hafif bir cihaz gördüğümüzde, “Şık, ama herhalde çok da dayanıklı değildir” düşüncesini benimseriz. İşte bu düşünce, Asus Expertbook için geçerli değil.

Hem iş hem de eğlence için FHD ekran

Asus Expertbook’un 14 inç değerde ekranı var ve gerçekten çok güzel görünüyor. 4mm incelikteki çerçevelerle çevrili bu IPS ekran, parlama önleyici bir yüzeye sahip ve farklı açılardan da bakıldığında net görüntüler sunabiliyor. %94’lük bir ekran – gövde oranından söz ediyoruz, ki bu çok etkileyici. FHD çözünürlük sunan ekran, yalnızca iş dosyalarınız için değil, boş vakitlerinizi keyifle değerlendirmek istediğiniz mini oyunlar, film ve kısa videolar için de ideal.

Alttan aydınlatma özellikli klavye ve Numberpad

Asus Expertbook’ın klavyesi, büyük parmaklı kullanıcıların dahi rahatlıkla kullanabileceği düzeyde. Tuşlar genel olarak büyük ve tuşlar arası boşluklar da yeterli. Test ettiğimiz modelin klavyesinde Türkçe karakterlere de yer verilmiş. Ufak bir sıkıntı olarak, yön tuşları ve Enter tuşunun ufak tasarlanmış olmasından söz edebiliriz.

Tuşların alttan aydınlatmalı olarak tasarlanması, tok basım hissi oluşturması ve sessiz çalışmaları da beğenimizi kazandı. Bir de, tuşların sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olduğunu belirtelim.

Peki nümerik tuşlar nerede diye soracak olursanız, alt kısımdaki touchpad, gerek boyutları gerekse de performansı itibarıyla geçer not alıyor. Bu dokunmatik pad’in hemen sağ üst kısmında bir simge var. Buna tıkladığınızda, karşınızda elektronik olarak nümerik tuşları görüyorsunuz. Tabii bunlara tıklayacak mıyız yoksa dokunacak mıyız diye ilk etapta kafa karışıklı oluşabiliyor, ama bunu kısa sürede aşabilirsiniz diye düşünüyoruz. Pad’in sol üst kısmındaki simgeye tıklayarak da bu elektronik panelin ışık seviyesini değiştirebiliyorsunuz.

Intel Core i7 10510U ile geliyor

Test ettiğimiz üründe Intel’in 10. nesil Core i7 işlemcisi yer alıyor. Bunun yanında 16GB LPDDR3 RAM ve 512GB SSD diske yer verilmiş. Güncel Windows 10 işletim sistemiyle gelen cihaz, GPU tarafında da gücünü tümleşik Intel UHD Graphics’ten alıyor.
Asus Expertbook, işlerinizi halletmeniz için gayet performanslı bir cihaz. World dosyalarınız, Excel tablolarınız, elektronik postalarınız, görüntülü görüşmeler ve internet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz diğer pek çok işlem için performanslı sonuçlar sunabiliyor.

Tabii burada bir parantez açıp, ağır işlem yükü getiren 3D programlar, video düzenleme programları ve video oyunlarını kapsam dışına almamız gerekiyor. En azından bu maddelerin “öncelik” kategorisinde yer almadığını söylememiz lazım. Tabii ki iş dışındaki boş vakitlerinizde düşük grafik işlem gereksinimi duyan, ufak boyutlu oyunları oynayabilirsiniz.
Bir de ekleme yapalım. Dediğimiz gibi, biz i7 işlemcili modeli kullandık, ama bunun dışında Core i5 işlemcili, farklı RAM ve SSD depolama değerlerine sahip Expertbook’ların da olduğunu söylemeliyiz. Başta da belirttiğimiz gibi, bu tip farklı teknik detaylar sebebiyle ürünün ağırlığında farklılıklar oluyor.

İşitsel detaylar için Harman Kardon ortaklığı

Asus, ürünün işitsel detayları için Harman Kardon ile iş birliği yapmış. Stereo hoparlörler, ürünün ince yapısı da göz önüne alındığında, gayet iyi sonuçlar veriyor. Çoğu kez bir kulaklığa ya da ekstra ses cihazına ihtiyaç duymadan işitsel detaylardan keyif alabiliyorsunuz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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