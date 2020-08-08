Gücü ve tasarımı ile kendisinden söz ettiriyor

Asus Expertbook ürününü elinize aldığınızda, ilk etapta mat yüzeyi dikkat çekiyor. Gerçekten çok hoş görünüyor. Bu sayede parlamalar ve parmak izi gibi can sıkan detaylar da engellenmiş oluyor. Magnezyum-Lityum alaşımlı malzemeden üretine cihazın, hafif olmasının yanında çok dayanıklı olduğu da belirtiliyor. Öyle ki Asus, ürünün Amerikan askeri standartlarına uygun yapıda olduğunu; düşmelere, basınca, yüksek ve düşük sıcaklık değerlerine dahi dayanıklı olduğunu belirtiyor. Bu aslında çok önemli. Zira pek çoğumuz ince ve hafif bir cihaz gördüğümüzde, “Şık, ama herhalde çok da dayanıklı değildir” düşüncesini benimseriz. İşte bu düşünce, Asus Expertbook için geçerli değil. Hem iş hem de eğlence için FHD ekran



Asus Expertbook’un 14 inç değerde ekranı var ve gerçekten çok güzel görünüyor. 4mm incelikteki çerçevelerle çevrili bu IPS ekran, parlama önleyici bir yüzeye sahip ve farklı açılardan da bakıldığında net görüntüler sunabiliyor. %94’lük bir ekran – gövde oranından söz ediyoruz, ki bu çok etkileyici. FHD çözünürlük sunan ekran, yalnızca iş dosyalarınız için değil, boş vakitlerinizi keyifle değerlendirmek istediğiniz mini oyunlar, film ve kısa videolar için de ideal.

Alttan aydınlatma özellikli klavye ve Numberpad



Asus Expertbook’ın klavyesi, büyük parmaklı kullanıcıların dahi rahatlıkla kullanabileceği düzeyde. Tuşlar genel olarak büyük ve tuşlar arası boşluklar da yeterli. Test ettiğimiz modelin klavyesinde Türkçe karakterlere de yer verilmiş. Ufak bir sıkıntı olarak, yön tuşları ve Enter tuşunun ufak tasarlanmış olmasından söz edebiliriz. Tuşların alttan aydınlatmalı olarak tasarlanması, tok basım hissi oluşturması ve sessiz çalışmaları da beğenimizi kazandı. Bir de, tuşların sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. Peki nümerik tuşlar nerede diye soracak olursanız, alt kısımdaki touchpad, gerek boyutları gerekse de performansı itibarıyla geçer not alıyor. Bu dokunmatik pad’in hemen sağ üst kısmında bir simge var. Buna tıkladığınızda, karşınızda elektronik olarak nümerik tuşları görüyorsunuz. Tabii bunlara tıklayacak mıyız yoksa dokunacak mıyız diye ilk etapta kafa karışıklı oluşabiliyor, ama bunu kısa sürede aşabilirsiniz diye düşünüyoruz. Pad’in sol üst kısmındaki simgeye tıklayarak da bu elektronik panelin ışık seviyesini değiştirebiliyorsunuz.