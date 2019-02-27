HABER

"Gücümüzü milletin duasından alıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Biz gücümüzü milletten ve onların duasından alıyoruz, onların desteğinden alıyoruz. İnşallah biz de onlara layık olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz gücümüzü milletten ve onların duasından alıyoruz, onların desteğinden alıyoruz. İnşallah biz de onlara layık olacağız." dedi.

Özhaseki, Beypazarı Rüstempaşa Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret etti.

Tezgahlardan meyve ve sebze seçen Özhaseki, daha sonra satın aldığı simitleri vatandaşlara ikram etti.

Gelen davetleri geri çevirmeyen Özhaseki, vatandaşlar tarafından yapılan ikramları tattı.

Yanına gelen bir vatandaşın evlerinde su ile ilgili altyapı sorunu olduğunu belirtmesi üzerine Özhaseki "Belediye imara izin veriyorsa, altyapısını da getirmeli." dedi. Özhaseki, telefon numarasını aldığı vatandaşa yardımcı olacağını ifade etti.

Özhaseki, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bütün işlerin karşılığında emin olun bir tek cümle, 'Allah razı olsun.' Bu cümleyi duyunca dünyalar bizim oluyor. Bütün yorgunluklarımızı unutuyoruz. Tabii şimdi şimdi bazıları da sokağa çıkıyor ancak kimse yüzüne bakmıyor. Hele hele partisini duyunca millet arkasını dönüp gidiyor. İnşallah bu iyi niyetle sonuna kadar koşmaya devam edelim. Biz gücümüzü milletten ve onların duasından alıyoruz, onların desteğinden alıyoruz. İnşallah biz de onlara layık olacağız."

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
Hastayı bilgilendirmeyen özel hastaneye, 3 milyon liralık tazminat cezasıHastayı bilgilendirmeyen özel hastaneye, 3 milyon liralık tazminat cezası
Zonguldak aniden bastıran kar etkili olduZonguldak aniden bastıran kar etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B Beypazarı

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.