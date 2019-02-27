"Gücümüzü milletin duasından alıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz gücümüzü milletten ve onların duasından alıyoruz, onların desteğinden alıyoruz. İnşallah biz de onlara layık olacağız." dedi.

Özhaseki, Beypazarı Rüstempaşa Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret etti.

Tezgahlardan meyve ve sebze seçen Özhaseki, daha sonra satın aldığı simitleri vatandaşlara ikram etti.

Gelen davetleri geri çevirmeyen Özhaseki, vatandaşlar tarafından yapılan ikramları tattı.

Yanına gelen bir vatandaşın evlerinde su ile ilgili altyapı sorunu olduğunu belirtmesi üzerine Özhaseki "Belediye imara izin veriyorsa, altyapısını da getirmeli." dedi. Özhaseki, telefon numarasını aldığı vatandaşa yardımcı olacağını ifade etti.

Özhaseki, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bütün işlerin karşılığında emin olun bir tek cümle, 'Allah razı olsun.' Bu cümleyi duyunca dünyalar bizim oluyor. Bütün yorgunluklarımızı unutuyoruz. Tabii şimdi şimdi bazıları da sokağa çıkıyor ancak kimse yüzüne bakmıyor. Hele hele partisini duyunca millet arkasını dönüp gidiyor. İnşallah bu iyi niyetle sonuna kadar koşmaya devam edelim. Biz gücümüzü milletten ve onların duasından alıyoruz, onların desteğinden alıyoruz. İnşallah biz de onlara layık olacağız."

