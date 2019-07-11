HABER

Guggenheim Müzesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

11.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright’in tasarladığı Guggenheim Müzesi binası UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. İlginç stiliyle tanınan mimarın tek müze projesi olan Guggenheim, Amerika’nın en büyük modern sanat müzelerinden bir tanesi olarak biliniyor

Guggenheim Müzesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright’in tasarladığı Guggenheim Müzesi binası UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. İlginç stiliyle tanınan mimarın tek müze projesi olan Guggenheim, Amerika’nın en büyük modern sanat müzelerinden bir tanesi olarak biliniyor.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi geçen pazar günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptıkları toplantıda Guggenheim müzesiyle birlikte mimarın Amerika’da inşa edilen toplam 8 binasını topluca bu mirasa dahil etme kararı verdi. Ancak Guggenheim Müzesi dışındaki binaların hiçbiri halka açık değil. New York böylece Özgürlük Heykeli’nin ardından ikinci bir dünya mirasına ev sahipliği yapmış oluyor. UNESCO dünya genelinde yaklaşık 1000 eseri dünya mirası olarak tanıyor.

1943 yılında hayırsever Solomon R. Guggenheim ve sanat danışmanı Hila Rebay, mimardan “başka hiçbir müzeye benzemeyen bir müze” yapmasını istemiş. Frank Lloyd Wright, İsviçre asıllı Fransız mimar Le Courbusier’den esinlenen tarzıyla New York’un en ilginç binalarından birisini tasarlayarak proje sahiplerini düş kırıklığına uğratmamış. İnşaatı tahminlerden daha uzun süren bina, 16 yıl süren inşaatın ardından 1959’dan beri Guggenheim koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Müze yetkililerinin VOA Türkçe’ye verdikleri bilgiye göre müze, 21 Ekim’de düzenlenecek 60. yıl kutlamaları sırasında UNESCO Dünya Mirası için de özel bir tören düzenleyecek.

Mimarın UNESCO Dünya Mirası statüsüne kabul edilen diğer eserleri arasında Illinois’deki Unity Tapınağı, Chicago’daki Frederick C. Robie evi, Los Angeles’teki Hollyhock rezidansı, Madison’daki Herbert and Katherine Jacobs rezidansı ve mimarin Arizona’daki evi Taliesin West kompleksi bulunuyor.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Almanya Kültür Bakanı'ndan SETA'nın raporuna tepkiAlmanya Kültür Bakanı'ndan SETA'nın raporuna tepki
Fransa'da 'Ötenazi' Restleşmesi Bitti: Vincent Lambert ÖldüFransa'da 'Ötenazi' Restleşmesi Bitti: Vincent Lambert Öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den bir uyarı daha: Felaketle sonuçlanır

Dünyayı tedirgin eden uyarı: Felaketle sonuçlanır

Suriye’nin Haseke kentinde patlama

Suriye'de şiddetli patlama!

Reuters: AB Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Reuters: AB Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı!

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü...

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.