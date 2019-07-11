Guggenheim Müzesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright’in tasarladığı Guggenheim Müzesi binası UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. İlginç stiliyle tanınan mimarın tek müze projesi olan Guggenheim, Amerika’nın en büyük modern sanat müzelerinden bir tanesi olarak biliniyor.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi geçen pazar günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptıkları toplantıda Guggenheim müzesiyle birlikte mimarın Amerika’da inşa edilen toplam 8 binasını topluca bu mirasa dahil etme kararı verdi. Ancak Guggenheim Müzesi dışındaki binaların hiçbiri halka açık değil. New York böylece Özgürlük Heykeli’nin ardından ikinci bir dünya mirasına ev sahipliği yapmış oluyor. UNESCO dünya genelinde yaklaşık 1000 eseri dünya mirası olarak tanıyor.

1943 yılında hayırsever Solomon R. Guggenheim ve sanat danışmanı Hila Rebay, mimardan “başka hiçbir müzeye benzemeyen bir müze” yapmasını istemiş. Frank Lloyd Wright, İsviçre asıllı Fransız mimar Le Courbusier’den esinlenen tarzıyla New York’un en ilginç binalarından birisini tasarlayarak proje sahiplerini düş kırıklığına uğratmamış. İnşaatı tahminlerden daha uzun süren bina, 16 yıl süren inşaatın ardından 1959’dan beri Guggenheim koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.