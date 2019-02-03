Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado, ülkeye getireceklerini açıkladığı "insani yardım" için ulusal ve uluslararası koalisyon oluşturacaklarını duyurdu.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Guiado, sosyal medya hesabından insani yardım planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Guaido Brezilya, Kolombiya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan getirilecek "insani yardımlar" için ulusal ve uluslararası koalisyon oluşturacaklarını belirtti.
Guiado, ordunun söz konusu yardımların ülkeye sokulmasına izin vermesi için eylemler düzenleyeceklerini kaydetti.
Juan Guaido, paylaşımında ayrıca Venezuela'ya ait varlıkların ve banka hesaplarının dondurulması için Avrupa ülkeleriyle konuşacaklarını da bildirdi.
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