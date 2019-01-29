HABER

Guiado, Trump ile görüştüğünü doğruladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Venezuela’da kendini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu açıkladı.Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington’un güçlü desteğini aldığı ülkedeki siyasi kriz konusunda konuştuğunu doğruladı.

Venezuela’da kendini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu açıkladı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington’un güçlü desteğini aldığı ülkedeki siyasi kriz konusunda konuştuğunu doğruladı. Guiado, "Evet, Başkan Trump ve dünyanın diğer devlet başkanlarıyla da konuştuk" dedi.
Guiado, konuyla ilgili Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile konuştuğunu da söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, "Afganistan görüşmeleri olumlu. Kolombiya’ya 5 bin asker" yazan notu da Guaido’ya soruldu. Guaido, "Hiçbir bilgim yok. Venezuela’da bugün çok karmaşık bir durumdayız. Önemli olan tüm dünya ülkelerinin Venezuelalıların fedakarlığını, demokrasinin kurtarılmasına yönelik arzularına olan büyük çabasının tanınmasıdır" dedi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (2)Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (2)
CHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesinCHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.